10 planes para disfrutar de la provincia de Cádiz durante el Puente de noviembre

El de Carteia, en San Roque, muestra el paso de una colonia púnica a otra romana. Le cabe el honor de haber sido la patria de la primera colonia fuera de la Península Itálica y conserva parte de los edificios del siglo I d. C.

En cuanto a las ruinas de Baelo Claudia, es necesario el coche para visitarlas, pues están emplazadas en el entorno de Bolonia (a escasos metros de la playa, por lo que la combinación de un día de cultura y otro de playeo no es mala opción). Son los restos de una factoría de garum con su pueblo aparejado, junto a los que se ha levantado un museo con restos de construcciones y estatuas de Roma. Es un buen plan para hacer con niños.

La visita a la Colonia permite contemplar sus fortificaciones y sus calles comerciales, muy al sabor británico. La subida al Peñón con el teleférico, además de unas magníficas vistas, le permitirá observar de cerca los monos que viven en la roca. Eso sí, no los pierda de vista, tienen muy mal carácter.

Antes de que el Brexit pueda dificultar la entrada de los ciudadanos de la Unión Europea en Gibraltar hay que contemplar la opción de visitar la Colonia, accesible a pie desde la frontera con La Línea. Los controles en la actualidad son bastante laxos y aleatorios y sólo hay que observar las reglas referidas a la salida con tabaco y bebidas alcohólicas (no le engañamos, su compra ya no es la ganga de hace años).

Su construcción tradicional, su antigua muralla fronteriza (no hay que olvidar que perteneció al Reino de Granada y que fue de los últimos pueblos en ser cristianizados) y el encontrarse en un paraje único, cerca de la Serranía de Ronda, son unos atractivos extra para este rincón.

Visita a los bodegas de Jerez

Fue el propio William Shakespeare quien dijo que, si tuviera que dar un sólo consejo a sus hijos, ese sería que no bebieran otra cosa que no fuera vino de Jerez. La merecida fama de los caldos jerezanos ha traspasado fronteras y no son pocos quienes, cuando vistan Andalucía en general y Cádiz en concreto, quieren conocer de primera mano de dónde sale tan preciado manjar. Las bodegas del Marco de Jerez, lejos de ser lugares secretos donde se alberga el saber de la fabricación, se han convertido en un reclamo turístico de la provincia.

Y es que las bodegas del Marco se caracterizan por tener una espectacular arquitectura, que les ha valido el sobrenombre de Bodegas Catedrales. Su imponente planta tiene sentido: necesitan que el aire entre para oxigenar los vinos en las botas. En su interior, muchas de ellas albergan museos con antiguos aperos de labranza, cuando no colecciones de arte o incluso pequeñas yeguadas.

De entre las principales que se pueden visitar están la de Grupo Estévez, Tío Pepe(González Byass), Barbadillo (en Sanlúcar) o Lustau. La mayoría, incluye cata y una explicación de cómo se realizan los vinos.