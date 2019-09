DENUNCIA VECINAL | CÁDIZ Vídeo: Venta y consumo de drogas en una vivienda municipal en Cádiz Los vecinos denuncian que a pesar de que la inquilina ya ha sido detenida por la Policía y está a la espera de juicio, la empresa municipal, propietaria del inmueble, «no hace nada»

Hace unas semanas. Un chico se acerca a una pequeña ventana con unas rejas blancas que da a la calle Canelo en Cádiz, habla con alguien que está al otro lado, espera unos minutos, y recibe lo que quiere. Una papela. Presumiblemente de rebujo. Lo que ahora reina en el trapicheo. Heroína con cocaína, también llamada la nueva droga de los pobres. Le basta con una micra. Ahí mismo, sin esperar más porque el 'mono' apremia, abre la dosis, saca un mechero, la quema y la consume. La inhala. Solo mira en un par de ocasiones si alguien pasa pero parece que le da exactamente igual estar en la vía pública, que se le vea. Su cabeza está ahora en otro sitio.

Las imágenes que acompañan esta información así lo atestiguan. Hablan por sí mismas de una realidad, de algo que sucede en muchos lugares y a todas horas, pero esta escena ha sido grabada en Cádiz. Justo al lado del hospital y de la avenida principal de la ciudad. Y además, ese piso, que parece que se ha convertido desde hace tiempo en un despacho de drogas, es de propiedad municipal. Pertenece a Procasa, la empresa que gestiona las viviendas sociales en la capital gaditana.

Según denuncian los vecinos de este bloque, situado en la calle Ejército de África, la historia se repite a menudo. La supuesta responsable es la misma inquilina y beneficiaria de esa casa, un bajo con acceso directo a la calle y al portal y por donde deambulan toxicómanos que van buscando lo que ella ofrece. Según ha podido confirmar este periódico, la Policía Nacional, una vez que supo del asunto, hizo su trabajo. Investigó si la denuncia era cierta, recabó las pruebas oportunas y detuvo a la supuesta responsable hace dos meses. La llevó ante un juez y la investigada quedó en libertad a la espera de juicio como presunta autora de un delito contra la salud pública. Otro juicio más que se pondrá en cola y que, como tantos otros, no tiene todavía ni fecha de celebración.

Pero mientras, los vecinos soportan esta situación atemorizados. «Ahí vive mucha gente mayor y tienen miedo. La inseguridad que se crea por algo así es tremenda», cuenta una persona que ha llevado este asunto. «Están hartos. Han presentado denuncias y se han reunido en varias ocasiones con Procasa pero ni siquiera tenemos conocimiento de que le hayan llamado la atención, ni nos consta que hayan hecho ninguna gestión para acabar con esta actividad delictiva en una vivienda pública, ni tan siquiera se personan como acusación siendo la casa de su propiedad...», lamentan.

La situación se da desde hace «muchos meses», aunque, tras la detención de la supuesta 'camella' el nivel de venta ha parado algo. «Antes era las 24 horas del día, ahora es más por la noche», dicen. «La situación es insoportable. Hay peleas, gritos, amenazas... han roto los telefonillos a los que llaman de madrugada... no pueden más, ni saben qué hacer». «No entienden cómo un Ayuntamiento puede permitir qué ocurra algo así en un piso de su propiedad sin hacer nada mientras ellos lo están padeciendo y denunciando».

Además el asunto se enmaraña algo más por la propia limitación legal. Normalmente en este tipo de pisos no suelen tener de una vez toda la droga que llegan a vender. «Pueden llegar a ir tres o cuatro veces al día a Sanlúcar por ella, así si se les coge, no tienen toda la mercancía encima y las penas son menores», cuenta una fuente policial. Y luego, el paso por los juzgados, si además no tienen antecedentes (como es este caso) puede ser rápido. Y vuelven a empezar.

Desde Procasa se aclara que están preparando un programa denominado 'de convivencia' con el que intentarán solucionar problemas como este. Así cuando les llegue alguna denuncia, dicen que se encargarían de mediar, y en el caso de que hubiera condena, entonces, plantearían el desalojo.