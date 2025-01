Video: El Estadio Carranza pasa a la historia

El estadio municipal de fútbol Ramón de Carranza pasará a la historia este fin de semana coincidiendo con el inicio de la Liga, tal y como anunicó el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila .

Operarios municipales están retirando desde primeras horas de este viernes las letras con el antiguo nombre del estadio para proceder a su sustitución con las del actual: Nuevo Mirandilla .

El nuevo nombre del estadio es fruto de un proceso participativo abierto por el equipo de Gobierno, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática , que no ha estado exento de polémica ya que tuvo que ser interrumpido por supuestos errores en la votación y por una posible vulneración de la Ley de Protección de Datos, que derivó en varias denuncias contra el Consistorio. Además, sólo hubo algo más de mil votos y ni la mitad de ellos decidieron el nuevo nombre.

Las letras se quedarán en las dependencias municipales y ya se ha sacado el pliego para sacar el letrero con el nuevo nombre.

Las críticas no se han hecho esperar en las redes sociales. La inmensa mayoría de la afición cadista no ve con buenos ojos este cambio pues Carranza está ligado a una historia futbolística mucho más allá del nombre original. Además, los hinchas amarillos no han podido participar en el proceso (sólo gaditanos censados).

La oposición critica la rapidez con la que Kichi cambia el nombre del Estadio, de la antigua avenida Juan Carlos I o del Teatro Pemán y sigue sin nombrar la calle a Miguel Ángel Blanco o Alfredo Díaz , el farmacéutico de Guillén Moreno. Todo aprobado en Pleno.

Así, este sábado 14 de agosto, el estadio estrenará nombre coincidiendo con el primer partido de Liga del Cádiz CF, que se enfrentará contra el Levante en el Nuevo Mirandilla a partir de las 19 horas.