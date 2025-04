Carranza sigue siendo el estadio del Cádiz CF

Muchos creían que de un día para otro iban a borrar del imaginario y el día a día del gaditano y el cadista el nombre del Estadio Ramón de Carraza, o simplemente Carranza, como más se conoce a nivel local y nacional al estadio del Cádiz CF y de todos los gaditanos.

El resultado del proceso de votación realizado por el Ayuntamiento de Cádiz en el que apenas un millar de ciudadanos ofreció su parecer entre las opciones mostradas, decantó la balanza por el nombre de Estadio Nuevo Mirandilla. Un nombre que por sí mismo rezuma fútbol gaditano pues fue ahí donde el Cádiz jugó por primera vez en su historia.

No obstante, no es nada fácil que por el resultado de una votación teledirigida, que no ha tenido respaldo maviso (ahí están los datos) y que no ha tenido en cuenta el sentir del cadismo, se pueda borrar de un plumazo un nombre que si por algo rezuma es sabor a fútbol y nada más . Y quien diga lo contrario que se dé una vuelta por el aficionado futbolístico de este país y que pregunten donde está el Estadio Carranza.

Con todo, y más allá de los análisis y las opioniones, lo que se puede comprobar a día de hoy es como cuesta sudor y horrores llamar Nuevo Mirandilla al estadio, y que ni el propio Cádiz CF utiliza dicha nomenclatura, por ahora. Basta con echar un vistazo a la web del club gaditano para comprobar como desde la entidad cadista sigue llamando a su coliseo Ramón de Carranza.

Para prueba la noticia en la que el club habla de las presentaciones de dos de los cuatro fichajes que se han hecho hasta el momento. " Haroyan y Osmajic, presentados en Carranza" , reza el titular de la noticia del club, que no contento con eso incide en la entradilla de la misma: "El central y el delantero pronunciaron sus primeras palabras como cadistas en Carranza".

Asimismo, la propia web del Cádiz anuncia los partidos como local con el nombre histórico del coliseo amarillo. En la agenda de partidos se ve como el equipo jugará el primer partido de Liga el sábado 14 de agosto ante el Levante en el Estadio Ramón de Carranza. Y es que queda claro que la entidad se sigue aferrando a la histórica nomenclatura de su estadio.

La Liga sigue la línea del Cádiz CF

A la espera de una oficialidad por parte del Ayuntamiento de Cádiz con el cambio de nombre, parece que por ahora no va a haber cambios con el estadio municipal. Si con la hasta hace poco Avenida Juan Carlos I el consistorio cambió rápidamente los letreros de la vía, por ahora en el estadio aún no ha tocado nada y sigue rezando el nombre tradicional.

En este sentido, La Liga sigue los pasos del club cadista. La web del organismo dirigido por Javier Tebas refleja que el estadio del Cádiz CF se llama Ramón de Carranza. Solo con ver el apartido del equipo gaditano en dicho portal se puede comprobar .

Con el nombre aún intocable de Trofeo Carranza, cuya cita está cercana en el calendario, parece que todavía queda mucho camino por recorrer en todos los estamentos sociales y deportivos relacionados con Cádiz y su equipo, para que Nuevo Mirandilla puede ser considerado como el estadio gaditano.

De momento solo una votación de unas 1.000 personas, de las que unas 200 se han decantado por Nuevo Mirandilla, es la que refleja un cambio que va más allá del nombre y que es sobre todo un sentimiento que algunos no parecen entender.