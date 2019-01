Sanidad Las Urgencias del Puerta del Mar de Cádiz se colapsan con esperas de dos horas para entrar en consulta Comisiones Obreras denuncia la falta de personal en el servicio, que cuenta hoy en día con dos facultativos menos en plantilla

NURIA AGRAFOJO

Cádiz Actualizado: 10/01/2019 15:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Más de 30 horas en Urgencias para una cama en el hospital Puerta del Mar

La afluencia de pacientes y la falta de personal han provocado el colapso del servicio de Urgencias del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Así lo denuncian desde la sección sindical de Comisiones Obreras en el centro hospitalario, que ha alertado de la precaria situación en la que se encuentra el servicio desde el pasado martes.

Hasta dos horas y media tienen que esperar los pacientes para entrar en consulta y ser atendidos por los facultativos, que se encuentran desbordados ante el importante número de asistencias que se ven obligados a llevar a cabo cada jornada. Asimismo, la demora en el área de Observación también es notable, con largas horas de espera para aquellas personas que tienen que ser ingresadas en planta.

Según la portavoz de CCOO, Carmen Boy, esta situación se ha visto agravada en estos días por una evidente falta de personal. «El servicio cuenta a día de hoy con dos facultativos menos, dos plazas que no están cubiertas y que no sabemos cuándo se van a reponer. Nos dicen que los contratos ya se están tramitando pero de momento lo que podemos comprobar es que el servicio está saturado. Desde luego, esta situación se debería haber previsto con antelación porque se sabía que iba a ocurrir», explicó. Además, fuentes consultadas por este periódico explicaron que la situación se podría alargar en el tiempo, ya que las contrataciones de los médicos de familia se han realizado hasta finales de enero y por lo tanto no hay médicos disponibles.

De hecho, a día de hoy en Urgencias solo están disponibles cuatro de las seis consultas habituales que se prestan en el servicio., de ahí que el listado de cada una de las consultas sea mayor de lo habitual.

Además de la falta de personal, el servicio también está sufriendo estos días una importante demanda a consecuencia de la ola de frío que se está dejando notar con fuerza en la provincia de Cádiz y que ha aumentado el número de patologías respiratorias. Muchos de estos pacientes se ven obligados a acudir a Urgencias, donde reciben sus tratamientos y que, en muchos casos, acaban siendo ingresados en planta.