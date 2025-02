Todas las acusaciones recurrirán la sentencia del 'caso Quality Food'

Todas las acusaciones que se personaron en el 'caso Quality Food' , uno de los mayores escándalos que ha vivido el Consorcio de Zona Franca a lo largo de su historia, presentarán recurso a la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Cádiz para pedir un aumento en las penas de los inculpados y la condena para el exdelegado de Zona Franca, Miguel Osuna, quien fue finalmente absuelto.

En el caso de la Abogacía del Estado, que defendía los intereses delConsorcio, y del PSOE, entienden que no se ha aplicado el artículo 423, es decir, creen que los jueces no han tenido en cuenta un supuesto delito de malversación . Por tanto, sus tesis coinciden con la mantenida por el magistrado que emitió un voto particular al considerar que Miguel Osuna tendría que haber sido sentenciado por malversación.

Por su parte, la Fiscalía provincial también estudia el recurso aunque será la Fiscalía del Supremo quien tenga la última palabra. El Ministerio Público sí se ha interesado desde Cádiz para que este recurso se presente.

Además, estas alegaciones se sumarán previsiblemente a las que pongan los condenados, el empresario creador de Quality Food, Manuel García Gallardo, condenado a trece años de prisión y el director de la oficina bancaria que fue sentenciado a cuatro años de cárcel.

Tras varios meses de deliberación la Audiencia Provincial de Cádiz emitía el pasado septiembre la sentencia por el conocido como caso 'Quality Food', que llegó a la sala de vistas para decidir si se había tejido o no una trama para estafar a la Zona Franca de Cádiz a través del empresario isleño y su familia con la puesta en marcha en el año 2000 de la compañía alimenticia Quality Food, cuando era delegado del Consorcio fiscal Miguel Osuna, del Partido Popular. Se les acusaba de maquillar las posibilidades de negocio de esta firma de productos alimenticios para obtener sucesivas operaciones crediticias que generaron a la postre «un grave perjuicio en el erario público», según mantenía la acusación.

En la sentencia de 277 páginas, la Sección Tercera condenó al presidente del Consejo de Administración de Quality Food Alimentaria a diez años de prisión . En concreto, le impone cuatro años de cárcel y el pago de una multa de 5.400 euros por un delito de estafa agravada en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil. Asimismo, condenó a este mismo acusado, por un delito de apropiación indebida en concurso real con un delito de falsedad documental, a tres años de cárcel y el pago de una multa de 9.000 euros, y a otros tres años de prisión y 8.400 euros de multa por dos delitos de apropiación indebida agravada, concurriendo en todos los delitos mencionados la atenuante simple de dilaciones indebidas.

De otro lado, la Audiencia absolvió a los otros cuatro acusados , entre los que se encuentran el que fuera delegado del Estado en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz. El tribunal consideró en todos los casos que «no ha quedado acreditada responsabilidad alguna» en los hechos y delitos que se les atribuían por las acusaciones.

A juicio del tribunal, no quedó tampoco probado que Osuna y el acusado José Manuel Fedriani «se hubieren concertado» con el principal condenado «para llevar a cabo todas o alguna de las conductas» enjuiciadas «como parte de un plan destinado a despatrimonializar a la sociedad Quality Food, conocedores de que la misma recibía grandes sumas de dinero público de Sogebac, como socio de esta entidad».