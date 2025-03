Raga, con solo un mes de servicio en los parques de Cádiz, ya cuenta con la primera denuncia laboral

Los trabajadores de Parques y Jardines denuncian que no se respetan sus derechos adquiridos.

La empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación de los parques y jardines de la ciudad de Cádiz, Raga, comenzó a prestar servicio en la capital gaditana el uno de marzo, una vez que se aprobó su adjudicación por parte del pleno municipal a principios de año.

Raga cuenta ya con una primera denuncia laboral por parte del comité de empresa ya que, a su juicio, no se están respetando ni el convenio ni los derechos adquiridos de los trabajadores.

El próximo lunes se celebra en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC) dependiente de la Junta de Andalucía, un acto de conciliación ya que dos trabajadores que se encuentran de baja laboral no fueron subrogados cuando cambió la empresa de Acciona a Raga.

Apuntan que en un princpio eran cuatro aunque, tras pedir la mediación de la concejal delegada de Medio Ambiente, Rocío Sáez , se consiguió que dos de ellos (que trabajan los fines de semana) sí que entraran a trabajar, quedando exlcuidos los otros dos que en estos momentos están de baja.

Desde el comité de empresa lamentan que no se hayan hecho las cosas bien desde el principio con esta adjudicación porque, «a diferencia de otros ayuntamientos que sí que lo hacen, no se han publicado los acuerdos de empresa junto al pliego de condiciones. Esto está provocando que, por parte de la nueva adjudicataria, no se respeten nuestros derechos ya adquiridos desde hace años ».

Así, con tan solo un mes de servicio, la nueva contrata ya cuenta con la primera denuncia de los trabajadores, que aseguran que hay muchas probabilidades de que salga adelante.

Desde el comité de empresa insisten en que «lamentamos que no va a ser la última y tendremos que volver a emprender acciones legales por otros motivos . Por ejemplo, porque no se respetan los días por familiar hospitalizado o se llevan a cabo con un carácter arbitrario».

Los trabajadores lamentan que desde el Ayuntamiento de Cádiz no se esté vigilando el cumplimiento de este convenio asegurando que « no pueden mirar a otro lado con este asunto y más cuando ni siquiera se ha cumplido con el compromiso adquirido en la campaña electoral de municipalizar este servicio ».

Vehículos con más de 20 años

Consideran que otro síntoma y un claro ejemplo de que este proceso de adjudicación del servicio de mantenimiento y conservación de los parques y jardines no se ha hecho correctamente es la falta de vehículos .

Algunos de los que están funcionando tienen una antigüedad de veinte años y otros fueron traspasados de Acciona a la nueva empresa, según denuncian desde el comité, en mal estado y con la ITV sin pasar, por lo que están paralizados.

En su opinión, «no es normal que la anterior empresa adjudicataria traspase vehículos que no están en perfecto estado para su uso porque ahora la empresa nueva puede decir que no quiere hacerse cargo de los gastos de reparación de los mismos para que vuelvan a estar en funcionamiento».

Por otro lado, se está a la espera de que Raga incorpore a la flota de parques y jardines los 19 vehículos que contemplaba el pliego ya que llevan ya un mes prestando el servicio. Al parecer, el problema está en que esta veintena de vehículos nuevos no tienen espacio en las actuales instalaciones, por lo que se están llevandoa cabo obras de adecuación en otra nave de la Zona Franca para el traslado.

Desde el comité esperan que sea en los próximos tres meses cuando lleguen estos nuevos vehículos teniendo en cuenta que es el periodo de alquiler que resta a la actual nave de parques y jardines.

A su juicio, «si las cosas se hubieran hecho bien desde el principio, contaríamos con vehículos nuevos y se estarían respetando el convenio y los derechos de los trabajadores pero, desgraciadamente, no es así. Y el Ayuntamiento no está haciendo nada al respecto».