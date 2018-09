ENTREVISTA JUANCHO ORTIZ «Es el momento de resetear esta ciudad» El candidato del Partido Popular se ha marcado como reto para 2019 devolver la ilusión a los gaditanos y marcar un rumbo fijo para la ciudad

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 23/09/2018 09:30h

Juan José Ortiz está convencido de que el Partido Popular recuperará la Alcaldía de Cádiz tras las Elecciones Municipales de 2019. Su principal reto es darle un nuevo rumbo a la ciudad centrándose en tres pilares: vivienda, empleo y políticas sociales. Afirma que se rodeará de personas preparadas, cercanas y comprometidas con Cádiz y que su objetivo es alcanzar la mayoría suficiente para poder «resetear» una ciudad que está «completamente abandonada».

Comienza el curso político con cierto clima de crispación entre las fuerzas políticas. ¿Cómo afronta estos nueve meses preelectorales?

Lo afronto con ilusión tanto a nivel personal como político. Tengo un reto que muchas personas se plantean en la vida y es mejorar la calidad de vida de tu propia ciudad y de los ciudadanos.

Hasta ahora se le ha reprochado que su proyecto es una continuación al desarrollado por Teófila Martínez. ¿Juancho Ortiz tiene un proyecto propio para Cádiz?

Sin duda. Y desde luego no pasa ni mucho menos por hacer un seguimiento a lo que Podemos está haciendo en la ciudad de Cádiz. Si continuismo significa entregar 100 viviendas al año, tal y como hacíamos con Teófila, cumplir con la asistencia social para los más desfavorecidos, fomentar una proyección cultural y turística de la ciudad, contar con plan de mantenimiento o con proyectos deportivos, entre otros muchos, pues bienvenido sea.

¿Cuales son los pilares del modelo de ciudad del Partido Popular?

Nuestras prioridades son la vivienda, la política social y el empleo. Realmente es necesario actuar de inmediato después de ver estos tres años de parálisis en estas materias. Las críticas de los colectivos y ciudadanos han sido constantes durante la legislatura por los retrasos en los pagos en el alquiler de las viviendas. Ha habido también un déficit en los cursos de formación y falta de apoyo institucional del Ayuntamiento respecto a las políticas de empleo. Y esto merece un esfuerzo, que sin duda haremos. No quita que haya otras actuaciones que haya que tomar en consideración como relacionadas con la cultura, el turismo o el mantenimiento de todos equipamientos que tiene la ciudad para hacer un Cádiz atractivo no solo para el gaditano sino para el visitante.

Durante este verano se le ha calificado de oportunista por las constantes denuncias que está realizando acudiendo ‘in situ’ a los barrios o zonas de la ciudad que se encuentran el peor estado. ¿Como ve la ciudad?

Salimos a denunciar la situación en la que se encuentran muchos barrios de la ciudad porque los propios vecinos lo han demandado y nos han mostrado su malestar. Hemos situado la realidad de la ciudad de Cádiz para plantear soluciones y alternativas. Ha habido un retraso de tres años donde la ciudad se ha resentido y ahora hay una oportunidad para hacer una actuación integral.

«Hace ya mucho tiempo que Podemos le ha perdido el pulso a la ciudad, a nivel de calle y de acción política»

Durante toda la legislatura se ha vivido un combate entre PP y Podemos en el que la «herencia» recibida ha salido a relucir prácticamente en todos los debates políticos. En el caso de que Podemos salga del Ayuntamiento. ¿Qué herencia cree que dejará al futuro equipo de Gobierno?

En primer lugar, bendita sea la herencia que el PP le dejó a esta ciudad. Más de 2.500 viviendas a disposición de los gaditanos, actuaciones en turismo, en cultura, en la mejora del patrimonio, una proyección de Cádiz a nivel internacional, atención a todos los ciudadanos que necesitaban asistencia social de manera puntual e integral y un largo etcétera. Sin embargo, la herencia de Podemos será la de una ciudad completamente abandonada por una gestión desastrosa, una ciudad frustrada de las expectativas con las que venía el alcalde y su equipo a solucionar los problemas que decía que tenía la ciudad. En definitiva, una ciudad paralizada y retrasada.

¿Cree que Podemos le ha perdido el pulso a la ciudad?

Hace mucho tiempo que Podemos y el alcalde le han perdido el pulso a la ciudad. Y no solo a nivel de calle sino en cuanto a la acción política. En todos los ámbitos es un reflejo que se ha instaurado la desidia y una clara falta de voluntad y de experiencia. Y esto no lo dice Juancho Ortiz sino los propios gaditanos que me paran constantemente para darme quejas acerca de la limpieza, del mantenimiento de sus calles y barrios o distintos colectivos mostrándome su malestar porque el alcalde ni siquiera ha pisado su asociación o entidad durante estos tres años. Es más, hay colectivos, como el caso del 15M, que los apoyaron en 2015, y que ahora no están con ellos.

¿Cree que hay áreas municipales que no terminan de despegar, caso de Servicios Sociales, Mantenimiento Urbano o Contratación?

La situación en Servicios Sociales es un reflejo de la incapacidad en cuanto a gestionar una delegación como esta. En contratación, hay un problema de eficacia en la gestión administrativa. Quizás por falta de voluntad o por desidia, lo cierto es que hay asuntos que están completamente paralizados en el Ayuntamiento y que es necesario mejorar.

¿Qué propone el PP para dos grandes problemas de los gaditanos como son la Vivienda y el Empleo?

Proponemos volver a revitalizar la política de vivienda en la ciudad. Durante ocho años fui concejal de Vivienda en el Ayuntamiento y la media de entrega era de 100 viviendas al año. Hoy, desgraciadamente, el promedio es 0 o 0,5 viviendas al año. Sin duda la vivienda es una de mis prioridades por experiencia y porque sé que las cosas se pueden hacer. Además, el empleo y la política social, pero hablar de una delegación o de otra no tiene sentido, son todas las áreas las que no terminan de funcionar, todo el Ayuntamiento y toda la ciudad. Cádiz necesita un reseteo en la gestión, algo que demandan hasta los propios técnicos. La ciudad hay que resetearla.

«El abandono de la ciudad trasciende ya lo material, es inlcuso anímico. Hay una sensación de pesimismo»

¿Cree que Podemos y su alcalde han metido en un lío a la ciudad con asuntos como los presupuestos de 2016 o los chiringuitos?

Desde la oposición se les ha avisado constantemente de las consecuencias de muchas actuaciones que ha hecho Podemos. Ha habido ocasiones en las que le han echado la culpa a los técnicos y eso es un acto de cobardía política, de poca gallardía para no asumir los errores políticos. Y al final, quien sufre de esos errores políticos son los gaditanos, que son los que pagan el pato porque ven una ciudad paralizada.

El desarrollo del cinturón universitario es una de las prioridades tanto del equipo de Gobierno como del PSOE. ¿Que le parece los pasos que se están dando?

Es un contrasentido que la izquierda se arrogue el cinturón universitario porque fueron ellos precisamente quienes sacaron a los universitarios de esta ciudad. Hay que tener cierta memoria histórica. Ahora pretenden vendérnoslo de otra manera y lo que han hecho es dilapidar el patrimonio de la ciudad. Lo primero que deberían de haber hecho, antes de permutar edificios y de darle un despacho al rector, es traer la facultad de Educación, que está anunciada pero no se ha movido una piedra. Una vez que estén aquí los universitarios, entonces vamos con el Rectorado.

¿Que sensaciones tiene cuando sale a la calle y habla con los gaditanos?

No hay un solo día donde no me paren para denunciarme cómo esta la ciudad en general. Pero ya no es solo material sino que trasciende a lo anímico. Hay una sensacion de pesimismo y parece que va a peor. Mi reto es intentar fijar un rumbo para esta ciudad.

¿Como cree que el gaditano recordará estos años con Kichi al frente del Ayuntamiento?

Me gustaría, si se da esta circunstancia, escuchar autocrítica del propio alcalde. Parece que uno no ve las cosas cuando está gestionando pero luego es necesario hacer autocrítica. El resumen de la gestión de Kichi en Cádiz es un quiero y no puedo. Lo intentó, quizás con buena voluntad, pero le pudo más la ideología y el sectarismo.

Aún es pronto para hablar de listas electorales pero ¿qué perfil busca Juancho Ortiz para su equipo?

Pues quiero rodearme de personas preparadas, cercanas a la ciudadanía, que pertenezcan a determinados sectores de la sociedad gaditana y que tengan capacidad de gestión. Pero, sobre todo, un compromiso personal con los gaditanos para estar no solo cuatro años sino muy posiblemente ocho.

Habla con mucha seguridad de que recuperarán la Alcaldía.

Yo estoy muy convencido de que recuperaremos el Gobierno de esta ciudad. Los gaditanos han visto la capacidad de gestión de Podemos y la del PP. Nosotros ya lo demostramos y Podemos ni está ni se le espera.

El PSOE en Cádiz tiene esa misma seguridad. Ahora que Gobierna en Madrid, en la Junta y en Diputación. ¿Lo ve como una amenaza?

El PSOE lo que tendría que hacer es un acto de contrición y ver el resultado de su decisión en estas últimas elecciones. No puede traer soluciones quien ha sido responsable del desastre y desaguisado que está sufriendo la ciudad de Cádiz. Posiblemente, sería una amenaza en sí para la propia ciudad que ellos estuvieran gobernando.

Se les ha tachado también de judicializar la política. ¿Está de acuerdo?

La izquierda, tanto el PSOE como IU y Podemos, fueron los primeros que dieron un paso al frente judicializando los temas políticos y un claro ejemplo fue Matadero o Loreto. En el primero, la mitad del equipo de Gobierno está imputado y en el segundo el alcalde estuvo procesado, fue absuelto y hay pendiente un recurso de apelación. El PP llegará hasta las últimas consecuencias porque no solo fue un atentado al honor sino a la propia ciudadanía ya que se transmitió un mensaje falso. En cuanto a los presupuestos de 2016, el PP advirtió al equipo de Gobierno y nos han dado la razón. Se hizo por la legalidad y para salvaguardar los intereses de los gaditanos.

¿Cree que la denuncia de Podemos a su compañero Ignacio Romaní puede perjudicarles de cara a los resultados en las Municipales?

La dinámica de Podemos es la judicialización. Son los primeros que han querido llevar por lo penal todo. La Justicia actuará. Confiamos en ella y creemos que se tendrá la misma respuesta que con Matadero o Loreto.

¿Se atrevería a hacer un pronóstico electoral?

Gobernaremos con la mayoría suficiente. Mi objetivo es centrarme en tener una mayoría suficiente para poder gobernar.