CÁDIZ La mejor herencia de Beigbeder Javier Sicre, joven bisnieto del genial compositor, crea una nueva marcha dedicada a la Virgen del Rosario

Más de un siglo ha transcurrido desde que el gran compositor Germán Álvarez Beigbeder realizara la marcha 'Virgen del Rosario' dedicada a la Patrona de Cádiz. Esa composición se ha convertido en un símbolo para la Archicofradía del Rosario y suena cada 7 de octubre en la conmemoración del día de la Virgen.

Ciento trece años después es su bisnieto, Javier Sicre Márquez Álvarez-Beigbeder, quien recuerda al genial músico con una composición creada para la Regidora Perpetua de Cádiz. El joven, de solo dieciséis años, forma parte junto a su padre de la banda de música Maestro Dueñas de El Puerto de Santa María.

Precisamente el director de la banda, Javier Alonso, fue quien animó a Sicre a realizar esta nueva marcha después de que en Semana Santa el joven músico, que sin duda ha heredado el talento de su bisabuelo, presentara su primera marcha procesional dedicada a la Virgen de la Soledad de Jerez. «Después de la primera composición fue Javier quien me dijo que podría hacer otra y esta vez a la Virgen del Rosario y eso es lo que hice», comenta el joven. Gaditano de nacimiento pero afincado en El Puerto confirma que lo suyo con la música viene de familia. «En la banda llevo desde el año 2013. Empecé en el conservatorio con piano y ahora sigo con el clarinete aunque en Maestro Dueñas toco el requinto. Todo me viene desde pequeño por parte de mi bisabuelo. Desde entonces mi familia siempre ha estado muy unida a la música».

'Junto a tí Rosario' es el nombre de esta marcha que Javier y su formación han regalado a la Archicofradía del Rosario y a la cuadrilla de cargadores. Sus sones han oído por vez primera este lunes en el claustro de la iglesia conventual de Santo Domingo y, posteriormente, en la salida procesional tras la clásica composición de Germán Álvarez Beigbeder. «Al principio partí de cero pero tiene también detalles, retoques, de la marcha de mi bisabuelo. No está bien alabar una cosa mía pero quien la ha escuchado dice que concuerda mucho con la Virgen del Rosario. Es alegre y con fuerza y acompaña muy bien», asegura el joven compositor. Con la mente puesta en la jornada festiva, Javier reconoce que «estoy deseando estrenarla».

Como una familia

La banda Maestro Dueñas de El Puerto de Santa María es parte muy importante de la familia de la Archicofradía del Rosario. Así lo comenta su director Javier Alonso. «Llevamos con este once años con la Patrona y la verdad es que hay una comunión increíble con el padre Pascual Saturio, con Juan Pidre, con toda la cuadrilla. Creo que no se entiende la Patrona sin Maestro Dueñas ni la banda sin la Virgen. Porque son once años de su fiesta pero muchas más salidas procesionales, más de treinta».

El responsable de la formación musical confía en que la nueva marcha guste a todos porque es alegre y a la vez combina la fuerza en los metales y dulzura en las maderas. «Es para la Patrona y por supuesto para todos los que colaboran durante todo el año y forman parte de la Archicofradía».