ACOSADOR EN CÁDIZ Ana Fernández, sobre el supuesto acosador italiano: «Ha sido un hecho puntual» La concejala apunta que Cádiz es una ciudad segura aunque «las denuncias reflejan que las mujeres no podemos caminar tranquilamente por la calle»

El pasado miércoles, la Policía Nacional detenía a un supuesto acosador italiano de 22 años que se dedicaba a molestar a las mujeres en el centro de Cádiz. Lo arrestaba por desobediencia y resistencia a la autoridad tras atender a las denuncias efectuadas por varias personas a través del 091, si bien los agentes recomendaban hacer efectiva esa denuncia en Comisaría para poder actuar con mayor precisión.

Este individuo, con problemas mentales, se dedicaba a hacer gestos obscenos y realizarse tocamientos a sí mismo, y ya cuenta con un antecedente por conducta exhibicionista.

Por ello se le ha preguntado hoy viernes a la concejala de Cádiz Ana Fernández, que quiso restarle importancia al asunto. «Sobre la persona, es normal que en la situación en la que nos encontramos (han asesinado a mil mujeres desde 2003) se haga público y se ponga en primera línea la noticia. Está bien que sea así, es ncesario».

«Pero no ha sido más que un hecho puntual. Ha sido detenido, se ha actuado rápidamente», apuntaba la edil. Fernández recalca que «el mensaje no puede ser que Cádiz es una ciudad insegura»; sin embargo, «es cierto que por las denuncias que sufríamos, sufrimos y seguimos sufriendo, es una realidad que las mujeres no podemos caminar tranquilamente por la calle en igualdad de condiciones que un hombre».