Universidad de Cádiz «Este encuentro significa poner a Cádiz como un referente europeo en innovación» La UCA, a través de la Fundación CEIMAR, celebrará en noviembre 'InnovAzul', el primer evento europeo intersectorial centrado en la innovación tecnológica

NURIA AGRAFOJO

rancisco Javier Pérez, vicerrector de Transferencia e Innovación Tecnológica de la UCA, afronta en estos días los últimos detalles de la organización del I Encuentro Internacional de Conocimiento y Crecimiento Azul (’InnovAzul Cádiz 2018). Sin duda, uno de los grandes retos de la Universidad de Cádiz y de la Fundación CEIMAR, que gracias a la implicación de más de 70 organizaciones empresariales, han conseguido poner a Cádiz en el mapa europeo de la innovación tecnológica con un evento que reunirá a 120 ponentes de primer nivel, tanto en el marco nacional como internacional, y a un millar de asistentes. Este encuentro, que combina el formato de Feria y Congreso se celebrará en el Palacio de Congresos de Cádiz los días 29 y 30 de noviembre.

–¿Qué es InnovAzul Cádiz?

–Es un encuentro sobre innovación en los sectores productivos vinculados al mar y, por tanto, estamos hablando de la industria naval y offshore–que sabemos de la importancia que tiene en la Bahía de Cádiz–, pesca, acuicultura, la industria transformadora de la pesca, la logística portuaria, puertos y transporte marítimo, la biotecnología marina, el turismo vinculado al mar y las energías renovables marinas. Además, hay un área de Innovación Abierta (Open Innovation) que está destinada a promover las iniciativas emprendedoras de base tecnológica en estos sectores.

–¿Cuál es el objetivo de ‘InnovAzul’?

–Cuando hablamos de un encuentro de innovación, estamos hablando de un encuentro que lo que pretende es poner en contacto a las administraciones, que son responsables de las políticas y estrategias relativas a la innovación tanto en Europa como en Andalucía y a las empresas, que son las que necesitan esa innovación para mejorar su tecnología y ser más competitivas en un mercado internacional. Obviamente, esa competitividad redunda en beneficio de la sociedad porque a medida que las empresas son más competitivas, hay mayor riqueza, mayor empleo y la sociedad se beneficia. Y por otra parte, están las universidades y centros de investigación, que tenemos que alinear nuestra investigación con estas necesidades de la sociedad de manera que nos convirtamos, aunque en gran medida lo somos en el caso de la Universidad de Cádiz, en agentes tecnológicos al servicio de lo que la sociedad demanda.

–¿Qué formato va a tener este Encuentro?

–Este encuentro tiene un formato en el que combina la idea de Feria y de Congreso, no con un enfoque académico sino fundamentalmente empresarial mirando a la innovación tecnológica.

–Se trata de la primera vez que se hace un evento de este tipo en Europa, ¿por qué se hace en este momento y por qué ha sido la UCA la que lo va a desarrollar?

–Encuentros de este tipo han existido siempre en el ámbito marino, pero sectorialmente. Lo que no habíamos hecho antes era un encuentro que uniera a todos los sectores productivos, ya que estamos interconectados unos con otros. No se ha hecho antes porque cada sector mira a su sector y la ventaja que ha habido aquí en Cádiz es que se creó el Campus de excelencia CEIMAR en 2011 y éste nació con una vocación clarísima de ser un instrumento al servicio de la sociedad y del desarrollo del territorio. Nace con esta perspectiva porque el espíritu inspirador de quien ha liderado todo este proceso, que es el rector de la Universidad de Cádiz, quiso marcar en este campo. Pero desde luego, si este encuentro es posible, es por el compromiso de las empresas. Si no hay una participación decidida y entusiasta de las empresas, sería imposible organizar este evento. Hay que tener en cuenta que este Encuentro cuenta con el respaldo de 70 empresas, organizaciones y clústeres empresariales. Ha habido un recorrido de siete años en los que CEIMAR ha ido consolidando unas relaciones entre el mundo de la empresa y de la universidad que ha servido para poner en marcha esta iniciativa.

–¿A qué público va dirigido?

–A todas las personas que trabajan en la innovación empresarial. En primer lugar, empresarios y personal de I+D+I de las empresas pero también a los responsables de los programas de innovación de las administraciones españolas y europeas, ya que toda la innovación lleva una iniciativa privada y una iniciativa pública, y existen programas que financian estas iniciativas. Y por último, tienen que estar presentes los investigadores, que podemos alinear todo lo que hacemos con lo que se está demandando por el tejido empresarial, siempre pensando que estamos prestando un servicio a la sociedad y, en última instancia, a la generación de riqueza y empleo.

–¿Cómo puede ayudar la innovación en el desarrollo productivo de los sectores relacionados con el mar?

–Voy a poner un ejemplo muy gráfico que se puede ver en la Bahía de Cádiz, en el sector naval. Si queremos vender barcos en el exterior y tener carga de trabajo, debe haber clientes que quieran hacer barcos aquí. Y lo quieren porque deben ser mejores, tecnológicamente más avanzados, que tengan funcionalidades y posibilidades que no tienen otros, porque cuesten menos dinero y porque tarden menos tiempo. Y todo esto, es tecnología. A medida que somos capaces de incorporar prestaciones, somos más competitivos.

–¿Qué supone para Cádiz organizar un evento de este tipo?

–Estimamos en mil el número de participantes porque es el aforo del Palacio de Congresos, así que el esfuerzo organizativo es muy importante y complicado. Lo que queremos, en primer lugar, es impulsar el encuentro entre todas las partes interesadas y fomentar las colaboraciones y, en segundo lugar, el hecho de que se haga en Cádiz, significa poner a Cádiz en el mapa de Europa como un referente para estos temas de innovación tecnológica. En una zona que sale en la prensa por otro tipo de problemas, que digamos que estamos en la vanguardia y que queremos seguir estándolo a nivel europeo en innovación tecnológica, es muy importante.