ENTREVISTA «Estamos trabajando en el nuevo pliego de licitación del Teatro Romano» La consejera andaluza avanzó ayer en Cádiz que sacará adelante «sea como sea» el convenio para rehabilitar el Convento de Santa María

La consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, visitó ayer Cádiz, Sanlúcar y Jerez con los alcaldables populares de esos municipios dentro de la acción de gobierno de la Consejería de establecer un diálogo permanente con la sociedad y conocer los proyectos que tejen la cultura y el patrimonio andaluz.

-Ayer estuvo en varios municipios gaditanos, entre otros, Cádiz, donde visitó el Convento de Santa María. ¿Qué planes tiene la Junta con este edificio?

En 2005 hubo un convenio de la Junta, en el marco de otro más amplio con el Obispado, pero no se ha cumplido. Ahora estamos con los compañeros de Fomento porque mi compromiso es sacar este convenio adelante sea como sea, renovándolo o modificándolo. A continuación tenemos que ver qué parte hay que restaurar. Mi compromiso es que no me sobre ni un euro en la Consejería, lo quiero todo en la calle. Los proyectos que quiera la sociedad y los alcaldes saldrán adelante, por eso va a haber mucho diálogo.

- ¿En Cádiz cuáles podrían ser?

Tenemos que conseguir ejecutar al 100% la ITI (de Cultura) que tiene la provincia de Cádiz. En Cádiz capital la más relevante es el teatro Romano. El proyecto de la segunda fase vale 229.707 euros. Nos encontramos con la licitación del proyecto en marcha cuando llegamos a la Consejería. El problema es que hubo una empresa que recurrió ante el Tribunal de Recursos Contractuales Administrativo y como consecuencia se paralizó toda la licitación. Estamos angustiados porque son fondos europeos y tienen un plazo límite para ejecutar una inversión de cuatro millones de euros. El proyecto es lo primero. Por eso, desde la Consejería estamos trabajando en el nuevo pliego de licitación y antes incluso de que se resuelva el recurso vamos a poner en marcha la licitación del nuevo pliego porque no podemos perder tiempo. Tenemos otros muchos proyectos ITI por toda la provincia.

- ¿En qué fase está la subvención aprobada por la Junta a través de la ITI cultural para el Museo del Carnaval?

Se ha pagado ya el 75% de todos los proyectos culturales seleccionados de la convocatoria pública que se abrió para los ayuntamientos.

- Hablando de Carnaval, en qué punto se encuentra su Declaración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?

Ya se catalogó y lo tenemos en el listado de propuestas. El problema es que hay un gran atasco y la Unesco permite un número máximo de propuestas. Hay varios que están en cartera para ser elevados ya a la Comisión pero en Andalucía hay un atasco tremendo porque hay muchos. Está en la lista de la Consejería y en cuanto se pueda elevar, se elevará, por supuesto.

- Sobre protección de patrimonio ¿Qué se va a hacer finalmente con el edificio medieval que apareció en la calle Barrocal?

Ha habido controversia desde el punto de vista social porque los vecinos defendían que el patrimonio se expusiera de manera permanente y se paralizara la construcción. El Ayuntamiento, por su parte, no ha revocado la licencia de obra y esta Consejería lo que está haciendo es cumpliendo con lo que dice la ley de Patrimonio y con lo que se dice en la Comisión Provincial de Patrimonio. Al final se ha llegado a una solución intermedia.

Finalmente no todo el yacimiento tenía un valor patrimonial en su contexto tan elevado como para tenerlo todo expuesto in situ de manera permanente. Algunas piezas se van a recuperar y se van a llevar al Museo de Cádiz para su catalogación y exposición en un momento dado. Otras piezas se van a conservar dentro del yacimiento in situ, y se seguirá construyendo, y llevarán su protección adecuada y su placa para que la gente sepa lo que hay ahí abajo. El último informe barajaba la posibilidad de localizar alguna parte (un muro, el pórtico), lo que más valor tuviera, que pudiera quedar expuesto en la entrada a la vista de todos.

- ¿Qué cambios trae la gestión del Partido Popular en su Consejería?

Una de las grandes líneas de la Consejería es el apoyo a las hermandades de Andalucía, al arte sacro, algo que nunca se había hecho. Todos los años van a tener una línea de ayudas desde la Consejería para que presenten sus proyectos. Otro cambio es que estamos dialogándo muchísimo, queremos contar mucho con la sociedad y con las corporaciones locales, y para éstas voy a sacar una línea de ayudas para ellas todos los años.