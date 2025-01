Un bulo sobre el hospital Puerta del Mar de Cádiz, desmentido por la Policía

«Es urgente. Por favor, escúchennos. Pedimos ayuda desde el hospital Puerta del Mar. No nos aplaudan, necesitamos mascarillas, patucos, epis... esto es un llamamiento a personas y empresas que quieran ayudar. No tenemos monos protectores que nos ayuden a tratar a los pacientes. Desde hoy, el Servicio Andaluz de Salud no nos envía equipos de protección y los que hay se sortean... por favor, estamos desesperados. Pásenlo y cuéntenselo a todo el mundo. Es urgente. Nos obligan a trabajar sin protección. Gracias».

Este mensaje ha podido llegar a su conocimiento a través de alguna red social. Posiblemente 'whats app' o una similar. La Policía Nacional ha querido salir al paso para desmentir esta noticia, que no se trata más que un nuevo bulo. Una 'fake news' que solo genera tensión en un momento de incertidumbre.

«La Policía Nacional recuerda a los ciudadanos que confíen sólo en fuentes oficiales y no contribuyan a viralizar bulos alarmistas. Los grupos de Whatsapp son como potentes altavoces de bulos , la mayoría haciendo referencia a supuestas fuentes oficiales, intentando así darles mayor credibilidad», apuntan desde la Policía.

«La mayoría de los bulos son anónimos; se repiten periódicamente; suelen contener algún gancho morboso o alarmante para generar mayor difusión; su redacción es incorrecta y con faltas de ortografía, y solicitan su reenvío a todos los contactos para conseguir su viralización. Por ello recomendamos mantener nuestras redes sociales libres de bulos. Desconfía de cadenas y mensajes reenviados».

Los bulos han proliferado en estas últimas semanas. En Cádiz muchos quitaron la ropa del tendedero pensando que el ejército iba a fumigar desde el avión; otros corrieron hacia la farmacias en busca de un supuesto tratamiento médico para cobatir el virus. Ha habido colegios y centros a los que se tacharon la curz del contagio. Por ello, es importante contrastar siempre cualquier información con fuentes oficiales o al menos dos medios de comunicación de prestigio.