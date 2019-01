El Ayuntamiento de Cádiz «no entiende» las denuncias sobre la falta de patrullas en la Policía Local

Ante la reiteradas denuncias sindicales en torno a la falta de medios materiales y personales en la Policía Local de Cádiz, el Ayuntamiento de la ciudad ha asegurado que «no entiende muy bien» las críticas que está recibiendo – como las últimas vertidas por la sección sindical del CSIF– cuando, asegura el Consistorio, «se está en un proceso de adquisición de once vehículos para renovar la flota, junto a tres furgonetas y un furgón».

«La semana pasada anunciábamos la compra directa de tres patrulleros que vienen a completar a los ocho que se adquirirán a través de un procedimiento que ya está abierto», ha destacado el equipo de Gobierno en respuesta a estas denuncias. Además –aclara a preguntas de este periódico– cabe recordar «que no sólo se dota de más material a la Policía Local, sino también de más recursos humanos, ya que próximamente saldrá la oferta de empleo público por la que se prevé la incorporación de 18 agentes».

Esta última llamada de atención, CSIF destacaba que mientras se espera la puesta en funcionamiento de los tres toyotas que se han comprometido y cuya adquisición fue aprobada por la Junta de Gobierno Local de la pasada semana, actualmente, Cádiz solo cuenta con cinco patrulleros, todos ellos con más de diez años. Además advertían que en cuanto a las furgonetas, actualmente sólo hay funcionando tres (una destinada a la sección de atestados y dos para transporte operativo), todas también del año 2009.

Según lamentaban todos estos vehículos tienen más de 200.000 kilómetros cada uno, «por lo que las averías son cada vez más frecuentes». Para estas circunstancias, el parque móvil tiene asignada una ‘caja fija’ para disponer de dinero para la reparación de los vehículos; sin embargo, hoy en día, como aseguraba el sindicato, dicha cuenta está a cero, y CSIF no tiene constancia de que exista previsión alguna para que tenga fondos suficientes para solventar cualquier eventualidad.

Ante esta nueva respuesta dada por el Ayuntamiento, el sindicato ha vuelto a insistir que el problema «sigue sin resolverse» recordando además que este mismo fin de semana ya empiezan acontecimientos importantes en la capital gaditana previos al Carnaval y «no tenemos la flota de vehículos que dice el Gobierno local». «Solo hay unos vehículos totalmente obsoletos y sin garantía de efectividad. Los anuncios y promesas municipales no resuelven el problema. El equipo de Gobierno se ralentiza en el compromiso de dotar vehículos propios para atender de forma eficiente y eficaz al ciudadano», reiteran.

El PSOE cree que es necesario hacer una auditoría

El grupo municipal socialista ha insistido en la necesidad de llevar a cabo una auditoría para evaluar y cuantificar la inversión necesaria que solvente la falta de medios que sufre la Policía Local, de forma que los agentes puedan realizar un servicio seguro y de calidad.

«Proponemos que se lleve a cabo una evaluación de la situación en la que se encuentran los vehículos, así como una valoración económica de las necesidades existentes, y del coste de las reparaciones, con el fin de que la Policía Local no padezca esta escasez de recursos», expone el candidato socialista a la Alcaldía de Cádiz, Fran González. «Desde diciembre de 2017, venimos reiterando esta propuesta, que surge de las denuncias que los agentes y sus representantes sindicales manifiestan continuamente sin que se les dé una solución. La última vez que la pusimos de manifiesto fue en agosto de 2018. Lamentablemente, no hemos recibido respuesta y la situación no deja de empeorar», asegura Fran González.

«Es fundamental que la Policía Local pueda desarrollar su trabajo en condiciones óptimas para que, a su vez, puedan ofrecer todas las garantías en la seguridad a los ciudadanos, tanto en el día a día, como en los eventos y actos multitudinarios».

«Desde el PSOE defendemos que es necesario tomar medidas y poner en marcha soluciones, empezando por la evaluación y valoración económica de los medios necesarios con los que debe contar la Policía Local para trabajar en condiciones óptimas, ofreciendo el mejor servicio a la ciudadanía», concluye Fran González.