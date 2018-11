ENTREVISTA A TEODORO GARCÍA EGEA «Los andaluces tienen derecho a conocer dónde van sus votos» El número dos de Pablo Casado pide a PSOE, Ciudadanos y Podemos que no engañen y digan qué harán tras la cita electoral del 2 de diciembre

ALMUDENA DEL CAMPO

CÁDIZ Actualizado: 02/11/2018 08:08h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Joven y sobradamente preparado. Este murciano de 33 años se convirtió el pasado mes de julio en Secretario General del Partido Popular tras el proceso de renovación de la formación popular tras la marcha de Mariano Rajoy. Es la mano derecha del actual presidente nacional del PP, Pablo Casado, y está convencido de que -tras 40 años de gobiernos socialistas en Andalucía-el PP es la única garantía de un cambio tranquilo y real.

¿Cual es la receta del Partido Popular para el cambio en Andalucía?

El PP nunca ha participado en el gobierno del PSOE en Andalucía, algo que el resto de partidos lo han hecho de manera directa o indirecta. Los andaluces tienen una esperanza y el PP es la única alternativa posible porque garantiza un cambio tranquilo para mejorar Andalucía y la vida de los andaluces, de la gente del campo, de los empresarios, de los funcionarios o de los universitarios. El PP y sus recetas garantizan- por ejemplo- que en esta tierra puedan consolidarse empresas que den trabajo a los jóvenes.

Se ha producido una amplia renovación en las listas para estas Elecciones Autonómicas. ¿Ha llegado un nuevo PP, un PP con otros aires?

El Partido Popular que salió del último congreso nacional combina experiencia y juventud. Todos somos necesarios a la hora de construir el nuevo PP para España. Pablo Casado representa este cambio y renovación tranquila. Por ello, presentamos esta combinación al electorado andaluz que está harto de las políticas de siempre. No se puede hacer en Andalucía lo mismo con los mismos.

«El PP apuesta por una política migratoria legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo»

¿Qué diferencia hay entre el PP de Rajoy y el PP de Casado?

Rajoy tuvo que enfrentarse a la mayor crisis económica de la historia y lo hizo con honestidad, mirando a los ojos a los ciudadanos y diciéndoles la verdad. Todo lo contrario de lo que ha hecho Kichi en Cádiz, que engañó a los ciudadanos para conseguir sus votos y ahora acuden a los plenos para decirle que están defraudados. Casado se ha encontrado una situacion distinta. Tras resolverse la crisis económica ahora hay que arreglar la crisis institucional existente en el país. Los andaluces y los gaditanos sienten a Cataluña como si fuera suya, la sentimos como propia y no podemos permitir que Pedro Sánchez y Susana Díaz concedan beneficios a los que quieren separarse de España. Nosotros nos sentimos orgullosos de todos los presidentes que ha tenido el partido y de la etapa de Rajoy, a la que hemos pertenecido. Yo he sido portavoz adjunto en el Congreso y Pablo Casado su portavoz en estos años. Ahora es el momento de mirar al futuro y de abrir una nueva etapa de renovacion tranquila y contando con todos.

Mientras defienden que son un partido de centro derecha, desde algunos sectores les tachan de extremistas. ¿Cómo se define el PP?

Si en algo somos extremos es en querer a la gente y que las cosas mejoren. Somos amantes de las tradiciones y extremos en defenderlas. Estas críticas no nos inquietan. No vamos a dejar de ser firmes en defender temas importantes como la educación, la sanidad y o las necesidades de la gente. Si lo que espera PSOE y Podemos es que nos callemos, vamos a seguir denunciando todo lo que estan haciendo mal con el dinero de los andaluces. Lo grave no es que digamos que la Junta se ha gastado 36.000 euros en un prostíbulo, lo grave es que se haya hecho. Lo malo no es que digamos que se están negociando desde la cárcel las inversiones para Andalucía, o el futuro de Cádiz como plataforma logística o la carga de trabajo para Navantia. Lo malo es que esto esté pasando.

«Kichi y Colau son lo mismo. Son del partido que quiere quebrantar los principios constitucionales»

El PP se está alejando de Ciudadanos cuando realmente serían la única opción como socios de gobierno para retirar al PSOE de San Telmo. ¿Es una estrategia de campaña o cambiará todo después del 2 de diciembre cuando haya que sentarse a negociar?

El mejor programa electoral es decir qué se va a hacer con el voto de los ciudadanos al día siguiente del dos de diciembre. Es la mayor incertidumbre de algunos partidos. No sabemos qué va a ocurrir por ejemplo con los votos de Ciudadanos y de Podemos. Hasta ahora hemos comprobado que el voto a Ciudadanos ha sido un voto para Susana Díaz en Andalucía y nuestra obligación es advertirlo. Los pactos son legítimos pero ellos dijeron que no pactarían y al final facilitaron su investidura. Ese es el mayor incumplimiento de un político. Los candidatos deben dejar claro qué van a hacer con los votos y hasta ahora el único que lo ha hecho es Juanma Moreno.

¿Considera que Ciudadanos les ha traicionado con los presupuestos?

Ciudadanos va a tener que explicar por qué no se ha unido a esta ofensiva parlamentaria para parar los presupuestos. Si son malos para España porque van a subir los impuestos, porque a los autónomos le van a subir las cuotas o porque Bruselas dice que son un peligro, nos preguntamos por qué plantea facilitarlos y que el Senado no pueda opinar. No se puede boxear con una mano atada a la espalda.

«No vamos a consentir que Pedro Sánchez y Susana Díaz concedan beneficios a los separatistas»

Está en una ciudad constitucional, donde se aprobó la primera Carta Magna en 1812. Ahora que se cumplen 40 años de la actual Constitución. ¿Cree necesaria su reforma, tal y como demandan otros partidos?

Cualquier reforma constitucional necesitaría el apoyo de todos los españoles. Aquí en Cádiz, los gaditanos deberían recordarselo a Podemos, que está alentando el proceso separatista en Cataluña. Ada Colau y Kichi representan lo mismo, cada uno con su idiosincrasia, pero pertenecen al mismo partido y tienen la misma intención de quebrar los principios constitucionales. Cualquier modificacion debe mantener el acuerdo entre todos.

La provincia de Cádiz cuenta con dos grandes problemas por su situación geográfica: la inmigración y el narcotráfico. ¿Que soluciones aporta el PP?

Fuimos los primeros que dijimos que no había papeles para todos y se nos criticó mucho. Días después de que se acogiera al Aquarius en Valencia, a los inmigrantes que saltaban la valla se les detenía. Vemos cómo el Gobierno rectifica un día tras otro sus políticas. El PSOE ha generado un claro efecto llamada y la falta de una política migratoria seria perjudica las vidas de personas inocentes que son empujadas al mar por las mafias en busca de una vida mejor. Desde el PP apostamos por una política de inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de trabajo.

«Podemos está haciendo una chirigota con Navantia. Kichi habla en Cádiz y calla en Madrid»

¿Qué opina de la posición de Podemos en Madrid sobre el contrato de las corbetas para Navantia y la del alcalde Cádiz?

Podemos está haciendo de este tema tan serio una de sus últimas chirigotas y nos preocupa. Con Teófila impulsamos un plan industrial para Navantia pasando de 0 horas de carga de trabajo a tener garantizadas miles de horas. Podemos en Madrid pide suspender los compromisos con otros países y en Cádiz Kichi pide pan para los gaditanos pero calla ante sus líderes en Madrid. Kichi es antes de Podemos que alcalde de Cádiz. Al final no se trata de que vendamos o no. Alrededor de Navantia se está generando un ecosistema de empresas altamente especializadas que permite que cuando un joven sale de la universidad y quiere emprender una vida en Cádiz pueda quedarse con empleo especializado asociado a un sector de futuro. En Navantia no solo se hacen barcos, se hacen modelados, simulaciones, inteligencia artificial, industria 4.0. Esto permite que las empresas innovadoras puedan absorber mano de obra cualificada.

Hábleme de Pepe Ortiz, su candidato por Cádiz para las Autonómicas. Es alcalde de Vejer, senador. ¿Por qué ahora en Andalucía?

En Andalucía tenemos a los mejores candidatos. No queremos que ninguna de las personas que sea capaz de sumar valor al proyecto de Juanma Moreno se quede sin participar de esta oportunidad. Hemos puesto toda la carne en el asador y hemos utilizado todos nuestros activos para que quede claro que Andalucía es una prioridad para el Partido Popular.

El candidato del PP por Cádiz, Juancho Ortiz, acaba de presentar su nuevo proyecto y nueva imagen. ¿Cree que conseguirá recuperar la Alcaldía?

Juancho tiene todas la cualidades para ser el alcalde que hoy necesita Cádiz porque se ha demostrado que las políticas de Kichi han sido de cartón piedra. Podemos está descuidando la gestión municipal continuamente y a la hora de cumplir con las expectativas ha sido un gran fraude para los gaditanos. Juancho representa la esperanza para los gaditanos y para que ese Partido Popular que impulso proyectos tan importantes como el Segundo Puente vuelva a gobernar.

¿Habrá cambios a nivel orgánico si los resultados en Andalucía no son los esperados?

Creo que vamos a tener unos grandes resultados. Y a partir del dos de diciembre nos vamos a poner a trabajar con todas las fuerzas para las Elecciones Municipales. Esto es una primera vuelta. La gente sabe lo qué es Teofila en Cádiz o Pepe Ortiz en Vejer. La gente sabe cómo gobierna el PP porque ya hemos gobernado en dos tercios de Andalucía desde los ayuntamientos. Ahora nos queda que la Junta pase al PP para devolvérsela a los andaluces y para que el dinero no acabe en lugares donde no debe terminar. Susana Díaz y Pedro Sánchez son un tandem y lo están empujando Pablo Iglesias y Torra.

El proceso de renovación en las listas a las Andaluzas ¿También se trasladará a las Generales?

Queremos contar con los mejores. Tanto en unas como en otras vamos a combinar experiencia y juventud. El PP de Cádiz esta más presente que nunca en la direccion nacional y tiene a personas como Antonio Sanz, Teófila Martínez o María José García Pelayo. Nuestros candidatos tienen una línea directa clara con la direccion nacional, cosa que en otros partidos -como es el caso de Podemos- no ocurre . Hemos comprobado que a Kichi se le contradice constantemente.