Afán recaudatorio también con las personas de movilidad reducida

Luis y su familia visitaron la ciudad de Cádiz durante el pasado puente de diciembre alojándose en un apartamento turístico en el barrio de la Viña. Tiene una hija de 13 años, Casilda, que cuenta con una gran discapacidad y va en silla de ruedas. Ella es la titular de la tarjeta de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida para que sus padres puedan trasladarla de un sitio a otro y estacionar lo más cerca posible del lugar al qyue se dirija.

En su visita a Cádiz, a diferencia de otros viajes que han realizado a lo largo de la geografía española y en el extranjero, se encontraron con que la tarjeta de aparcamiento solo les permitía estacionar en las llamadas PMR (Plazas de Movilidad Reducida) distribuidas a lo largo de la ciudad.

Sin embargo, en las zonas de estacionamiento regulado (zona azul o naranja) estaban obligados a pagar según lo estipulado en la ordenanza municipal aprobada en 2020. Eso sí, cuentan con el beneficio de que, en lugar de poder estar estacionados por un espacio no superior a tres horas, el tiempo es ilimitado con una tarifa de 1 euro la hora, en el caso de la zona azul, y 1,20 euros la hora, en el caso de la zona naranja .

Luis Gómez señala que «venimos de Sevilla, donde no pasa esto y hemos viajado por muchas ciudades donde el aparcamiento en estas plazas es gratuito y por tiempo ilimitado ». También era así en Cádiz antes de aprobarse la ordenanza municipal el año pasado.

Ante la imposibilidad de aparcar en una plaza PMR, hizo la consulta tanto a la Policía Local como a la Empresa Municipal de Aparcamientos (EMASA) donde le comunicaron que en Cádiz, «no se puede aparcar en zona azul ni naranja. Sólo en aparcamientos para movilidad reducida ya que hay plazas suficientes», algo que -en su opinión- «contradice las instrucciones de la Junta de Andalucía sobre accesibilidad universal ».

En estas instrucciones se especifica que la tarjeta da derecho a « aparcar el vehículo gratuitamente y sin limitación de tiempo en áreas verdes, azules y zonas de carga/descarga, siempre que no afecte las limitaciones de circulación y estacionamiento de las áreas peatonales y en función de las ordenanzas de las Corporaciones Locales». Precisamente aquí está el problema, que la ordenanza municipal de Cádiz no contempla esa gratuidad para las zonas azul y naranja.

«Un paso atrás»

En opinión de Luis Gómez esta medida «me parece que es un paso atrás enorme en lo referente a inclusión y accesibilidad».

Por otro lado, asegura que desde EMASA «donde me llegaron hasta a colgar el teléfono», le dijeron que «como mi hija no conduce, no puede hacer uso de estas plazas de aparcamiento nada más que para descargarla. A mi consulta sobre qué se hace con el coche, aún teniendo tarjeta, me responden que aparque donde pueda . ¿Es acaso mi hija como un saco de patatas que hay que descargar? Ella es absolutamente dependiente».

El titular de la tarjeta, según estipula la consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, puede ser tanto el conductor como el acompañante especificando que « el vehículo podrá ser conducido por otro conductor o conductora , siendo indispensable que siempre se desplace en su interior la persona titular de la tarjeta con movilidad reducida».

Luis se vio obligado, finalmente, a aparcar su vehículo en una plaza PMR situada a una distancia considerable del lugar donde se alojaban (en la zona de la playa de Santa María del Mar) durante su visita Cádiz lamentando la falta de facilidades que se ofrece a las personas de movilidad reducida, para las que este padre pide al menos algo de «empatía» .