India Martínez y Chema Rivas se incorporan a las actuaciones de Soko Puerto Santa María Además de una noche especial con las comparsas de Aragón y Ares, los organizadores informan de los cambios en el cartel de Sokotronic debido a la pandemia

SOKO Puerto Santa María continúa adelante y sumando además nuevas citas con artistas. Ahora se han unido Chema Rivas e India Martínez. Rivas es todo un fenómeno masivo en la actualidad con su tema 'Mil tequilas' y su actuación tendrá lugar el jueves 13 de agosto

Por su parte, India Martínez llegará con su espectáculo 'Íntimo' el viernes 4 de septiembre. También habrá noches especiales como la antología carnavalesca de Juan Carlos Aragón y Antonio Martínez Ares el viernes 14 de agosto; o el regreso de Juan Magán en una Noche Puro Latino el viernes 28 de agosto.

En cuanto al ciclo de Sokotronic, la situación actual derivada por la pandemia obliga a introducir muchos cambios en el cartel previsto. La Covid-19 afecta a los vuelos internacionales y por tanto Sokotronic no podrá contar con las próximas actuaciones previstas de Luciano (domingo 9 de agosto), Nic Fanciulli (domingo 16) y Tale Of Us (domingo 23), todos ellos artistas residentes en otros países. Las entradas adquiridas para estas citas serán devueltas automáticamente por el mismo canal por el que se adquirieron.

Con la misma ilusión con la que se diseñó esta programación de carácter internacional, se ha creado un cartel alternativo 100% nacional -y con entrada gratuita hasta las 22.00 horas- para estas tres jornadas con artistas tales como Chelina Manuhutu, Anna Tur y Rafa Barrios, entre otros, y mantiene el domingo 30 de agosto a Wade como protagonista del espectacular broche final del verano.

Situado en un enclave de ensueño, la Avenida de Europa de El Puerto de Santa María (Cádiz), y con un acceso fluido -tanto en coche como a pie- SOKO Puerto Santa María brinda un recinto con todas las comodidades y atractivos que el público demanda, al que acompañan unas instalaciones seguras que cumplen, no solo los protocolos y normativas obligatorias para el Covid-19, sino donde también se han implementado protocolos adicionales, garantizando que pueda desarrollarse la actividad con el 100% de garantías.

Las entradas para todos los conciertos y espectáculos se encuentran a la venta a través de nuestra web www.sokopuertosantamaria.com

Estas son las actuaciones de Soko Puerto Santa María

Soko Live

SÁBADO 8 DE AGOSTO - MAIKEL DELACALLE

JUEVES 13 DE AGOSTO - CHEMA RIVAS

SÁBADO 15 DE AGOSTO - JUANITO MAKANDÉ

SÁBADO 22 DE AGOSTO - MALA RODRÍGUEZ

SÁBADO 29 DE AGOSTO - SFDK

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE - INDIA MARTÍNEZ

Noches Puro Latino

VIERNES 7 DE AGOSTO - LENNIS RODRÍGUEZ

VIERNES 14 DE AGOSTO - PURO LATINO DJS

VIERNES 21 DE AGOSTO - LÉRICA

VIERNES 28 DE AGOSTO - JUAN MAGÁN

SokoTronic

DOMINGO 9 DE AGOSTO - CHELINA MANUHUTU

+ GONÇALO + MARCOS CRUZ + DAN BACANNO

DOMINGO 16 DE AGOSTO - ANNA TUR

+ GONÇALO + JC MORILLO + DAN BACANNO

DOMINGO 23 DE AGOSTO - RAFA BARRIOS

+ GONÇALO + CHAGAR + MICHAEL KNR

DOMINGO 30 DE AGOSTO - WADE

+ INT + MICHAEL KNR

Noche especial de Carnaval