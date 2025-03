God Save The Queen regresa por segundo año consecutivo a Chiclana con el Concert Music Festival

La banda tributo a Queen, God Save The Queen, actuará nuevamente este verano en Chiclana. Dios Salve a la Reina promete trasladarnos a la época dorada de la música con un show absolutamente fuera de serie en el Concert Music Festival . Será el próximo 20 de agosto de 2022 y las entradas ya están disponibles a través de Ticketmaster y www.concertmusicfestival.com.

Éxitos como 'We Will Rock You' y 'We are the Champions' harán vibrar el Poblado de Sancti Petri y pondrán al público en pie gracias al conjunto escénico, vocal y artístico que darán vida a la gran leyenda.

Cabe recordar que esta banda tributo a Queen fue elegida por 20th Century Fox & Queen para promocionar la película oficial de la banda ‘Bohemian Rhapsody’ con su show más ambicioso, emulando todas las etapas de la carrera de Queen, con un hincapié en el concierto de Live Aid de 1985. Un espectáculo de dos horas de duración y cambios constantes de vestuario en que God Save The Queen exhibirán su energía desbordante.