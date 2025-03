El concierto de God Save The Queen en Chiclana se aplaza un año

La pandemia del coronavirus parece controlada en España sigue avanzando en la desencalada. Este lunes Cádiz ha pasado a Fase 3 pero los conciertos parecen que no retoman el aliento. En esta ocasión ha sido la banda tributo a Queen, God Save The Queen, el grupo que ha anunciado que aplaza su actuación prevista para este verano en Chiclana. Su gira Champions of the World se pospone para el próximo año y el grupo actuará en el Concert Music Festival del Poblado de Sancti Petri el 5 de agosto de 2021 .

La organización explica que «ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19, y a la espera de que el Gobierno y las autoridades competentes determinen nuevas medidas sobre la celebración de espectáculos y la libre circulación de personas, God Save the Queen se ha visto obligado a aplazar al próximo año el concierto».

La banda estará presente en la IV Edición de Concert Music Festival «para hacernos disfrutar en directo de sus grandes éxitos y vivir las emociones que Freddie Mercury transmitía en el escenario, gracias a la impresionante semejanza física y vocal de Pablo Padín», indica la dirección del festival.

Todas las entradas adquiridas para la antigua fecha serán válidas para el nuevo concierto sin necesidad de realizar ningún cambio.

Del mismo modo, aquellos clientes a los que le resulte imposible asistir al concierto en la nueva fecha fijada podrán solicitar la devolución de sus entradas a través del canal por el que fueron adquiridas en un plazo de 14 días desde la publicación del presente comunicado, a través de este formulario de contacto. Más información en la sección ‘Ayuda’ de la página web de Ticketmaster.

Las entradas para la nueva fecha ya están disponibles a través de Ticketmaster y www.concertmusicfestival.com.

