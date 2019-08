CONCERT MUSIC Antón Carreño: «La clave de las canciones de Taburete son los ritmos pegadizos» Taburete llega este miércoles, 14 de agosto, a las 22.30 horas a Concert Music Festival con 'Ayahuasca Tour 2019'

Willy Bárcenas y Antón Carreño son Taburete. Con sus dos primeros discos, 'Tres tequilas' y 'Dr. Charas', consiguieron llenar muchas salas de España durante su gira 2017. Ahora con su último trabajo, 'Madame Ayahuasca' se han consolidado como una de las bandas españolas pop rock del momento. Este miércoles, 14 de agosto, a las 22.30 horas se subirán al escenario de Concert Music Festival con un nuevo show de más de dos horas de duración para conquistar Sancti Petri con éxitos como 'Sirenas' o 'Belerofón', entre otros.

¿Qué podemos esperar de Taburete este miércoles en Concert Music Festival?

Nos apetece mucho tocar ahí, aunque hace poco tocamos cerquita, en El Puerto de Santa María. Llegaremos a Concert Music Festival con el show que llevamos haciendo desde abril. El espectáculo está dividido en capítulos y hay una voz en off que va narrando lo que está pasando en cada parte del concierto. Además, creo que musicalmente hemos mejorado mucho y pegado un salto muy grande. También hemos añadido el teclado, así que creo que el show será mucho más potente, comparado con lo que se ha visto anteriormente.

Sus canciones cada vez son menos acústicas y más pop rock, un ritmo que invita a disfrutar mucho más de los conciertos, ¿han preparado algo especial para esta cita?

En concierto siempre hemos sido más rockeros que en los discos. El primer álbum lo grabamos los tres chicos que éramos al principio, solo tocábamos la guitarra, entonces aparte de eso y un cajón, tiene poco más. La banda ha ido creciendo, pero en el directo, al principio, hemos sido mucho más rockeros que poperos. A la gente le gusta mucho porque son conciertos divertidos.

¿Qué significa para ustedes compartir cartel con artistas como Hombres G, IZAL e Iván Ferreiro, entre otros?

Increíble. Justo con Hombres G tenemos una relación buenísima. Hicimos una gira con ellos por toda España hace un par de años y ahora mismo son grandes amigos. Estamos muy contentos de formar parte de eso porque sabemos que es muy difícil estar donde estamos nosotros. No sabemos cuánto va a durar esto porque la música es impredecible pero mientras podamos estaremos disfrutando y dándolo todo. En la música a veces estás arriba, luego estás abajo e igual un día subes otra vez. Lo que hay que hacer es disfrutar. Somos felices porque es el trabajo que nos gusta hacer y tenemos esa suerte.

Café Quijano es otra de las bandas que ha pasado por este festival y con quienes colaboraron en una canción 'Perdonarme', ¿cómo vivieron esta experiencia?

Son grandes amigos nuestros. Además, Café Quijano fueron los primeros en acercarse a nosotros y que quisieron colaborar. Con ellos tenemos una relación fantástica.

¿Cómo están viviendo su último trabajo 'Madame Ayahuasca'?

Estamos muy contentos de cómo ha quedado. Este disco completa nuestro show porque hay estilos de canciones y cosas que todavía no habíamos probado. Hemos metido una cumbia, un rock & roll como 'Carnaval' y una especie de rumbita con coros cubanos que hemos grabado con ellos. Hemos empezado a innovar en estilos y yo creo que ha quedado un disco muy completo.

Con nombres como 'Belerofón' o 'Ayahuasca' están creando su propio diccionario, ¿cuáles son sus significados?

(Risas) Es que siempre estamos con estas cosas, con nuestras palabras. Belerofón es un planeta. Decimos que cuando nosotros estamos abstraídos y pensando en nuestras cosas estamos en Belerofón. Es un poco lo que significa.

¿Cuál es la receta especial de Taburete?

Yo creo que la naturalidad, hacer canciones sin pretender nada, simplemente para nuestros amigos. La clave de las canciones de Taburete son los ritmos pegadizos. También nos acompaña mucho el directo, la conexión que tenemos con la gente. El público quiere repetir y difundir que nuestro concierto es divertido. Aparte de que las canciones sean buenas, hoy en día es muy importante tener un disco bueno y un directo que te acompañe. Creo que ese es el éxito.

¿Taburete sigue alguna moda?

Taburete no es una moda, creo que somos un grupo independiente porque tenemos nuestra discográfica y nuestro propio sello; con eso funcionamos. No tenemos un sonido de música indie como serían Vetusta, IZAL o Lori Meyers. No creo que tengamos esa vertiente. Tampoco somos pop, ni flamenco. Creo que hemos conseguido tener un sonido propio, que suene a Taburete. Esa es otra de las claves del éxito.

En su web tienen un rincón del hater, ¿cómo se llevan con ellos?

Bien (risas). Eso lo hicimos al principio porque nos hizo gracia pero nos llevamos bien. Al final todo el mundo tiene haters, están en las redes sociales, sobre todo en Twitter y es a lo que se dedican. En persona nunca nos han dicho nada, son gente que están en las redes nada más. Hay que reírse de todo eso.

¿Cuáles son sus metas?

Ahora mismo estamos terminando los últimos conciertos en España. En octubre iremos a Sudamérica, que es una de las grandes metas, conseguir que lo que ha pasado en nuestro país se traslade allí. Ya hemos ido unas cuantas veces a algunos sitios. Ahí tenemos la cabeza, en currar mucho en Sudamérica y luego que en España se mantenga. Sería una maravilla que nos mantuviéramos así y aguantemos en la música.