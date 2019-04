RECLAMACIÓN Rocío, obligada a dar el pecho en la mesa electoral el 28A al no ser eximente su lactancia Esta joven gaditana, empadronada en Los Barrios, recurrió para no ir, le dijeron que no habia problema pero en la constitución de la mesa le dijeron que se tenía que quedar

Rocío Jiménez, empadronada y asentada en Los Barrios, es una de esas mujeres que, pese a dar el callo todos los días como Trabajadora Social y Educadora Social, trata de cumplir con la recomendación de la OMS y de los pediatras, que indican que la lactancia materna debería mantenerse como mínimo hasta los dos años de la vida de un niño.

Ha dado el pecho a su hijo con lactancia exclusiva a demanda hasta los seis meses de edad y a partir de ahí ha ido introduciendo los alimentos que le va diciendo su pediatra combinándolos con su fuente de alimentación principal, el pecho. Mateo, su pequeño bebé, nació el 23 de junio de 2018, hace tan sólo diez meses y cinco días. "Me llegó la notificación de la mesa electoral el lunes 22 de abril, junto un día antes de que mi bebé cumpliese los diez meses" cuenta Rocío, que la llamó su marido mientras trabajaba para decirle lo que acababan de traer a casa. "Casi me da un patatús, mi marido y yo trabajamos y vamos combiando esto con la lactancia, ya es bastante complicado para que la Administración también me reclamara en una mesa electoral, pero jamás pensé que justo ellos iban a vulnerar mi derecho a la lactancia", dice apenada.

Rocío da el pecho a su bebé. "Todas las madres que no dan nada de biberón saben que no es nada fácil" y combinarlo con el trabajo ya es de campeonas. Rocío alimenta a su bebé con esfuerzo y con la ayuda de la familia, que colaboran para que su hijo pueda tomar sus tomas cuando le toca. Sabe de sobra que conciliar no es fácil. Pero lo que nunca imaginó es que la propia Administración se lo pondría tan complicado. La Junta de Algeciras le notificó el lunes 22 de abril que le tocaba estar, como primera vocal, en una mesa electoral el 28A. Ese mismo día, ella y su marido se pusieron manos a la obra para recurrir porque amamanta a diario a su pequeño y el fin de semana es cuando más lo hace. Le dijeron que no habría problema, que no tendría que ir pero que tenía que presentar toda la documentación en la constitución de la mesa electoral.

Pero el calvario de Rocío comenzó justo ahí, en la constitución de la mesa. Porque para su sorpresa finalmente le dijeron que debía quedarse allí todo el día. "Casi me da un ataque de ansiedad, recordaré este día en negro en el calendario porque he sentido que la Administración ha vulnerado el derecho de mi hijo a la lactancia", dice Rocío.

Tras recibir la notificación, Rocío acudió al ambulatorio, habló con su pediatra, que le hizo un informe en el que «se refería claramente que era imposible que estuviese en la mesa electoral por estar dando el pecho a su bebé». La notificación le llegó el lunes, ese día fue al médico para pedir el justificante y el martes acudió al juzgado. Le comunicaron que las alegaciones ya estaban resueltas, que fuera hoy al centro, pero no tendría que quedarse. Y ayer lo volvió a presentar antes de la constitución de la mesa electoral que no aceptó su alegación.

Rocío se queda con un muy mal recuerdo de todo esto y ahora, solo puede acudir al juzgado y presentar un contencioso. "Pienso de presentar la denuncia de mi caso", dice con contundencia. Rocío presentó su alegación justo el día que su bebé cumplia los diez meses de edad y acudió a la mesa cuando su bebé tenía diez meses y cinco días. Según la Administración, por lactancia puedes no participar en una mesa electoral siempre y cuando tu bebé tenga nueve meses o menos pero ¿qué pasa con los bebés de diez meses en adelante?, ¿ya no tienen derecho a su lactancia materna?

Se le de la razón o no, hay algo que está claro. En el colegio San Isidro en Los Barrios, Rocío Jiménez, vocal 1 de la mesa tuvo que amamantar a su hijo de diez meses recién cumplidos durante toda la jornada electoral. Eso supuso un trastorno enorme para ella y su familia, su madre tuvo que viajar a Los Barrios para poder ayudarla y su marido tuvo que cambiar su turno y trabajar de noche para que ella pudiese estar en la mesa electoral. Eso, por no hablar del bebé, que claro, el aún no puede quejarse con palabras pero si pudiese... creo que ya sabemos lo que diría.