Alerta sanitaria Salud eleva ya a 44 los afectados por listeriosis, de los que 22 siguen ingresados La Consejería andaluza paraliza la producción a la empresa que elabora la carne mechada y retira todos los lotes de las empresa distribuidoras

La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía eleva ya a 44 el número de afectados por el brote de listeriosis causado por el consumo de la carne mechada comercializada bajo el nombre de La Mechá, de los que 22 personas continúan ingresadas en distintos centros hospitalarios sevillanos, ente ellas una embarazada, y tres de ellos permanecen en la UCI.

Salud ha prohibido desde el día 14 de agosto a la empresa «La Mechá» la elaboración de la carne y ya no sólo no se distribuye, sino que se están retirando todos los lotes en cualquiera de los establecimientos de distribución.

El subdirector de Protección de la Salud de la Dirección General de Salud Pública, Jesus Peinado, ha confirmado que «la empresa tiene prohibido producir más carne mechada hasta que pueda demostrar, de un lado, la causa que ha producido este brote y, de otro, que está libre de listeria».

Peinado ha señalado que ningún lote de esta carne mechada ha salido de Andalucía, ya que su distribución se ha reducido «a las provincias de alrededor de Sevilla».

La Consejería asegura que no hay más productos de esta empresa afectados por esta enfermedad. «Los casos de listeria son particularmente complejos. No suelen ser achacables a una falta de cocción. La empresa me consta que lo tiene bien monitorizado tanto el tema de la temperatura de cocción como la salida del producto. La listeria puede colonizar cualquier fase de una empresa en cualquier momento, aun cuando la empresa tenga unos sistemas de limpieza y desinfección adecuados y buenos. Puede contaminarse en algunas fases incluso a la salida del horno y, a partir de ahí, contaminar a unos y otros y otros. Hay que mirar muy bien tema de superficies, de luces, de flujos de aire... es complejo de investigar», ha asegurado el subdirector de Protección de Salud.