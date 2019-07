Dimiten dos viceconsejeros de Cs por no poder soportar la presión Isabel Balbín abandona Empleo y Francisco Javier Martínez, Igualdad

Dos salidas en la cúpula del Gobierno andaluz y las dos por el mismo motivo: no han podido soportar la presión que supone ser viceconsejero del Gobierno andaluz. Así, el Consejo de Gobierno aprobará hoy los ceses de los viceconsejeros de Empleo, Isabel Balbín, e Igualdad, Francisco Jose Martínez, quienes ayer presentaron su dimisión a sus respectivos consejeros, los dos de Ciudadanos. Una crisis política en toda regla que, sin embargo, se pretende atajar rápido ya que sus sustitutos serán nombrados en esta misma sesión del Ejecutivo.

Empleo

Fuentes de la Consejería de Empleo consultadas por ABC aseveran que el cese se produce a petición propia de la actual «número dos» de la consejería, que será sustituida por el hasta ahora secretario general de Ordenación de la Formación, Miguel Ángel García Díaz. Según estas mismas fuentes, Balbín ha presentado un escrito presentando su renuncia alegando «razones personales y familiares».

Balbín Luque, abogada y técnico superior de la Administración de la Seguridad Social, que cesará seis meses después de su nombramiento, ocupará a partir de ahora la Dirección General de Empleo de la Diputación Provincial de Málaga, que se constituyó la semana pasada bajo la presidencia del popular Francisco Salado.

Su sustituto en la viceconsejería, Miguel Ángel García Díaz, ocupó el cargo de director general de Ordenación de la Seguridad Social desde diciembre de 2016 a junio de 2018 tras una dilatada carrera profesional en la que también fue asesor senior en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en temas de economía pública y mercado laboral.

Anteriormente, prestó sus servicios en el gabinete económico de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y colaboró en el observatorio de financiación autonómica y políticas públicas del Instituto de Estudios Fiscales, con una participación activa, según destacó la Junta al producirse su nombramiento, en el diseño del Sistema de Financiación Autonómica aplicado en 2009.

Funcionarias ejemplares y empeñadas en limpiar la administración de corruptelas

Esta crisis que se abre y se cierra ahora en la Consejería de Empleo rompe un tándem profesional que ha durado varios años. El formado entre la actual titular del departamento, Rocío Blanco, y la viceconsejera saliente. Ambas trabajaron juntas codo con codo en la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga con la lucha contra el fraude como principal objetivo. La primera, como directora y principal cabeza de este departamento dependiente de la Administración central; la segunda era la directora de Programas Especiales.

Fruto de esa estrecha colaboración, ambas recibieron la misma condecoración, la Cruz al Mérito Policial, por sus actuaciones en la lucha contra el fraude. Su vitola de funcionarias ejemplares y empeñadas en limpiar la administración de corruptelas hizo que su llegada el pasado mes de enero a una consejería ligada a los escándalos desde hace años fuese considerada toda una declaración de principios por Cs.

Igualdad

El caso del viceconsejero de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Francisco Javier Martínez López, es diferente. En los círculos del Gobierno andaluz había cierto recelo con el viceconsejero dimitido a quien hacían responsable de la mayoría de los errores públicos que ha cometido Rocío Ruiz y que se han convertido en un quebradero de cabeza para todo el Ejecutivo. El último ha sido el relacionado con la brecha salarial cuando la consejera negó en público que existiera para después tener que rectificar en un asunto que llegó hasta Juanma Moreno.

Asimismo, Francisco José Martínez se puso en contacto con ABC para explicar que estaba «enormemente contento» con su trabajo y que «sigo confiando en el gobierno andaluz. Yo no tengo nada que ver con las declaraciones de la consejera. Estoy muy ilusionado con este Gobierno y desde luego que ya sí que me voy. Me han llamado todos los viceconsejeros».

Además, el viceconsejero de Igualdad aseguró a ABC que mañana por la mañana presentará su dimisión. «Tengo diferencias con la consejera pero estoy muy tranquilo y contento porque la Consejería va estupendamente. Yo no estoy presionado y hace semanas que no hablo con la consejera de asuntos políticos». Martínez no quiso aclarar a ABC cuáles eran esas diferencias con Rocío Ruiz.

En su lugar, el Consejo de Gobierno va a nombrar a Víctor Bellido, sevillano de 47 años, que ejercía como coordinador del Gabinete de la consejera. Víctor Bellido tiene una dilatada experiencia en la administración pública ya que ha trabajado durante años para diversos consejeros de los anteriores gobiernos socialistas.

Así, ha formado parte en diversos cargos de la Consejería de Gobernación, ha sido Director de Cooperación para las comunidades andaluzas en el Mundo, dependiente de la Consejería de Presidencia. También ha sido director de Calidad y Administración de la actual Agencia de la Dependencia. Víctor Bellido es de la máxima confianza de la consejera y está afiliado a Cs. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, rama Empresariales, por la Universidad de Sevilla, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla; Grado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Uned; Licenciado en Técnicas e Investigación de Mercados por la Universidad de Sevilla y estaba cursando un grado en Sociología.