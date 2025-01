El curso escolar con el coronavirus en Andalucía: así se pondrá la nota a los alumnos

Educación aseguró este miércoles que no pensaba aplicar el aprobado general en Andalucía tras la interrupción del curso presencial por el coronavirus. La medida, que desde el Ministerio se defiende como un acuerdo general, no convence en la Consejería de Educación y Deporte, donde apuestan por una evaluación «flexible» , pero no el aprobado general. Es algo que el consejero Javier Imbroda ha señalado en más de una ocasión.

Sin aprobado general, ¿cómo se va a evaluar a los alumnos en Andalucía este año? Explican fuentes presentes en la reunión que el consejero ha mantenido este miércoles con personal educativo que la propuesta es de mantener una evaluación continua . Esto quiere decir que la nota del primer y segundo trimestre será la referencia mínima para poner la nota a los alumnos.

Con ese parámetro, los profesores, dentro de la autonomía que le confiere la normativa, podrán decidir la nota que ponen a los alumnos, pero esa calificación no podrá ser inferior que la media de los trimestres anteriores . El objetivo de esta medida es no perjudicar a los estudiantes que, por diferencias sociales, no han tenido las mismas oportunidades de seguir la docencia telemática durante la interrupción de las clases presenciales .

De esta forma, la calificación de los alumnos andaluces será «flexible», como ya adelantó Imbroda este miércoles. Y el tercer trimestre, una forma de mejorar la nota de los estudiantes , pero no de bajarla. Es algo en lo que sindicatos como ANPE están de acuerdo, puesto que redunda en la igualdad entre el alunnado y evita marcar diferencias entre los que tienen más y menos medios.

Imbroda ha insistido este jueves en la medida. Así, en una entrevista en Canal Sur ha declarado que la idea es no castigar a los alumnos por el confinamiento pero sí «premiar» su esfuerzo . «Ya se había avanzado en dos tercios del curso presencial» antes del confinamiento por el coronavirus, ha señalado. «Ahí debe estar la evaluación general», ha añadido. Así, Imbroda ha explicado que la nota de los alumnos «debe basarse en los dos primeros trimestres» .

Salvar el curso

La idea es que el tercer trimestre sirva para mejorar la nota , no para empeorar, de modo que los alumnos puedan subir su media y salvar el curso o conseguir una mejor nota media . Ahí es donde entra la libertad de los profesores y la evaluación continua, que podrán decidir si el esfuerzo del tercer trimestre salva el curso, pese a que los dos trimestres anteriores tuvieran malas calificaciones.

Señalan fuentes educativas que los suspendos y repetciones de curso los deciden los docentes de forma individual en los cursos más bajos y de manera colegiada entre todos los profesores del alumno en los cursos superiores.

«Solo se decide la repetición del curso cuando no se ve posibilidad de recuperar y, además es lo mejor para el alumno», señalan las mismas fuentes. Si hay opción de mejora, se esquiva esa posibilidad. La excepcionalidad de las repeticiones de curso de las que hablaba ayer el Ministerio , señalan, ya está en la norma y se aplica con toda naturalidad en Andalucía.

Desde las formaciones sindicales de Educación hay más preguntas que repuestas sobre la situación en las aulas. Según ANPE, desde la Consejería de Educación se ha escuchado a los trabajadores antes de la reunión con el Ministerio de Educación y después, algo que valoran. Igual que entienden como positiva la actitud del consejero Javier Imbroda de apoyo a la autonomía de los docentes y los equipos que trabajan en los centros educativos de Andalucía.

«Las prisas son malas consejeras»

Sobre el desarrollo de la normativa de este curso, ANPE pide calma. Esperar a que Madrid desarrolle su reglamento para poder encajar el de Andalucía después. «Las prisas ahora mismo son malas consejeras», señala Fransico Padilla, presidente del sindicato educativo. Desde esta organización tienen también una reclamación para la Junta: «Igual que se ha dejado la Sanidad en manos de los sanitarios, hay que dejar la Educacion en manos de los educadores , de los profesionales».

Además, desde ANPE coindicen en dos reclamaciones de la Junta d Andalucía a Madrid: reclaman que haya claridad en las normas para pasar de curso, sobre todo en los cursos que titulan, los de fin de ciclo. «Se puede pasar de 1º a 2º de ESO y recuperar asignaturas, pero los alumnos de 2º de Bachillerato , si se les deja pasar con suspensos, no van a poder recuperar en la Universidad», señala Padilla, quien también pide que las normas sean iguales en toda España para que los títulos no varien de comunidad en comunidad.

En el sindictao Ustea han señalado que «el criterio general de que sea el equipo docente quien tenga la última palabra» y han señalado que creen que es una «imprudencia» el plantear ahora mismo fechas de vuelta a las clases presenciales . Lo prioritario para esta organización ahora mismo es «la recuperación de la estabilidad emocional del alumnado y sus familias así como del profesorado y no cuestionar la necesidad del descanso estival y el paréntesis en la actividad académica». Y, además, advierten de que el inicio del próxmo curso requiere de «un estudio y diagnóstico de la situación actualizada en septiembre, cuya información sirva para elaborar los planes de refuerzo y recuperación».

Por otro lado, desde La Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza en Sevilla (FSIE-Sevilla) se muestran satisfechos con la gestión de la Junta de Andalucía y su «total acuerdo con el consejero andaluz en la idea de que, en ningún caso existirá el aprobado general entre nuestros alumnos, ya que esa posibilidad menosprecia el esfuerzo del alumnado y el ímprobo trabajo que están desarrollando los docentes, avanzando día a día en la mejora de las herramientas didácticas y digitales a su alcance para seguir llevando a cabo el proceso educativo».