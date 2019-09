Adelante Andalucía busca el modo de unir a toda la izquierda del PSOE Esta propuesta incluye no sólo a Izquierda Unida sino también al partido de Íñigo Errejón

S.A. Sevilla Actualizado: 24/09/2019 07:20h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La apuesta de Adelante Andalucía es justamente la contraria a la que está viviendo Unidas Podemos. Teresa Rodríguez, la coordinadora regional de Podemos, quiere unir bajo las siglas Adelante Andalucía a todas las fuerzas «a la izquierda del PSOE», y presentarse como una cantidatura diferenciada a las elecciones del 10 de noviembre. Una propuesta para que Andalucía tenga voz propia en el Congreso de los Diputados bajo una marca que, según su opinión, tiene futuro y respaldo electoral. Sin embargo, necesita el visto bueno de Pablo Iglesias, que ya conoce de primera mano este proyecto, porque lo que pretenden no es romper Unidas Podemos sino sumar todas las fuerzas de la izquierda.

Esta propuesta incluye no sólo a Izquierda Unida, su socio hasta ahora y que es reticente a presentarse con una papeleta diferente en Andalucía, sino también al partido de Íñigo Errejón, que todavía no ha decidido en qué provincias se presentará. Esta corriente tiene cierto peso en Andalucía y sus principales representantes, la senadora Esperanza Gómez y Sergio Pascual, son favorables a esta unidad, aunque todavía está todo abierto. También se incluirían en esta papeleta andaluza para el 10 de noviembre a Primavera Andaluza e Izquierda Andalucista, que ya están en Adelante. Hoy martes, la dirección de Podemos en Andalucía mantendrá un encuentro con los líderes de IU, cuyo coordinador Toni Valero, no se ha pronunciado explícitamente en contra de esta fórmula, si bien ha pedido abrir un debate.