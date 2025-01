Suspendida la gala benéfica de Eva Longoria en Marbella «para proteger la salud de sus donantes»

Este verano no habrá Gala Global Gift, esa que amadrina Eva Longoria en Marbella para recaudar fondos para diferentes organización de ayuda a los más pequeños. «Tenemos que ser conscientes de los riesgos que implica organizar un evento de la envergadura de las galas de Global Gift Foundation», afirma la organización del evento, que encabeza María Bravo.

Este año se había barajado hacer una edición más nacional el próximo 18 de agosto. Incluso, ante la imposibilidad de realizar la gala en el hotel Don Pepe, habían buscado un acuerdo con Puente Romano para hacer el desembarco de estrellas. También se había nombrado a la Carmen Cervera, baronesa Thyssen, como madrina para esta edición tras la pandemia, ya que era muy complicada la llegada de colaboradores internacionales, como la propia Eva Longoria.

Finalmente, se ha decidido suspender, «tras últimos acontecimientos y la situación internacional relacionada con el covid19». «Son momentos delicados y debemos tener en cuenta la situación sanitaria internacional y en particular la de nuestro país», afirma la fundación que dice que toma esta decisión porque quiere «proteger la salud de los donantes y Global Gifters, así como la de cualquier ciudadano de nuestra querida Marbella».

No ha sido fácil. «Hemos dudado mucho pues, además de ser una de nuestras galas más emblemáticas, es una noche en la que, gracias a vuestra generosidad, recaudamos fondos esenciales para causas de extrema necesidad», señala la organización, que añade que no es una decisión tomada «a la ligera» , si no después de largas consideraciones y consultas a diferentes fuentes gubernamentales.

«Nos apena muchísimo e implica un gran sacrificio por nuestra parte, pues las galas son una de nuestras principales fuentes de ingresos con las que poder ayudar a nuestra sociedad en estos momentos de gran necesidad», remarca la fundación de María Bravo, que en el comunicado pide seguir con el apoyo de los benefactores en las diferentes iniciativas que estan creando. «Ayudar a todos esos niños y familias en situaciones vulnerables, a nivel nacional e internacional pero, en particular, a los niños de nuestra Casa Global Gift en Marbella, que ahora más que nunca necesitan nuestro apoyo», reseña la entidad.