Caso Malaya El arte falso de «Malaya» formará a los nuevos policías Las obras falsificadas incautadas a Juan Antonio Roca no han sido destruidas y serán enviadas a la Academia de Ávila para instruir a los nuevos agentes

Cuando la Policía Nacional entró en 2006 en Finca La Caridad en Marbella descubrió una vida de lujo a costa del saqueo de la ciudad. El lugar pertenecía Juan Antonio Roca, conocido como «cerebro de Malaya». Era la mansión de un hombre poderoso con trofeos de caza, caballos, todas las comodidades posibles y arte, muchísimas obras de arte. Este enclave estaba valorado en 5 millones de euros y guardaba los grandes tesoros del hombre que organizó todo el entramado corrupto de Marbella. Aunque entre toda la opulencia también había falsificaciones, que ahora cobran una nueva vida más «pedagógica» con la Policía.

Esas creaciones, que no han podido ser subastadas para sufragar la responsabilidad que debía pagar Juan Antonio Roca, está acreditado que «no son auténticas». Se le han practicado los exámenes pertinentes a la hora de sacarlas a subasta y se ha determinado, con toda la documentación en regla, que no son los originales. Y aunque el destino de este tipo de engaños artísticos suele ser la destrucción, en esta ocasión no será así. Se van a ceder a la Policía Nacional para que forme a los nuevos agentes especializados en delitos contra el patrimonio histórico.

En total son nueve piezas,la mayoría de ellas dibujos que fueron atribuidos a grandes autores. Sobre estas obras se decreta el traslado desde la sala de subastas de Fernando Durán de Madrid hasta el Museo Policial del Centro de Formación del Cuerpo Nacional de Policía de Ávila. El objetivo es que sean usadas «con finalidad pedagógica». Y no es la primera que se acuerda esta medida, ya que en mayo del año pasado se remitió un primer lote de falsificaciones para los mismos fines. Las obras quedan pendientes de las gestiones que deben realizar la Brigada de Patrimonio Histórico y la casa de subastas para la transacción.

El Juzgado que lleva la ejecución de bienes de «Malaya» dispuso en febrero de 2016 una web en la que se muestran los bienes embargados al principal condenado. La finalidad era subastarlos para pagar compensaciones por responsabilidad civil derivadas de sus acciones. Mediante esa página se han vendido viviendas, hoteles, locales comerciales, fincas, atraques en puertos deportivos, armas, carruajes, guarniciones o relojes de alta gama, con la salvedad de la finca que albergaba gran parte de ese tesoro. Finca La Caridad ha pasado a manos del Ayuntamiento de Marbella, que planea ejecutar instalaciones deportivas para suplir parte de las carencias en infraestructuras que dejó la corrupción.

Picasso y Miró

Entre las propiedades expuestas en esa web estaban también las obras de arte, que pasaron la casa de subastas de Fernando Durán, que determinó cuáles eran falsificaciones y sacó a subasta las originales. A finales de junio de 2016 el lote salió por un precio inicial de 1,3 millones de euros. Era la «exquisita» colección de arte de Roca con artistas como Mompó, Sempere o Rueda. También estaba la firma de Feito, Canogar, Chirino, Saura o Millares junto a la de Bores, Ismael González de la Serna o Manuel Ángeles Ortiz. Se descubrieron dibujos de Rodin, Toulouse-Lautrec, Miró o Buthaud y cerámicas de Picasso o Jean Cocteau.

En total había 393 lotes para subastar, entre las que se podían contar 236 obras de arte contemporáneo. Ya se habían descartado las falsificaciones que guardaba el tesoro de Juan Antonio Roca, que tenía una de las colecciones privadas más importantes de arte moderno y contemporáneo del país, según explicaron los expertos que organizaron aquella subasta.