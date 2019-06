RELIGIÓN Amenazan de muerte a un párroco de Málaga El padre Jesús es de origen indio y le han causado daños en varias ocasiones en su coche desde que recaló hace ocho meses en Benajarafe

J.J. Madueño @JJMadueno Málaga Actualizado: 29/06/2019 17:17h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El padre Jesús es de origen indio. Lleva en España desde 2014, pero el Obispado de Málaga lo nombró párroco de Benajarafe y Chilches hace ocho meses. Comenzó entonces a vivir un calvario por culpa de un grupo de vecinos que le acosan, hasta el punto de haberlo amenazado de muerte, dañarle el coche o entrar a robarle en la iglesia. No quieren al párroco. Le llaman «negro» y en uno de los últimos episodios ocurridos le dijeron que le iban «a cortar la cabeza». Está asustado, pese a que tiene el apoyo de los feligreses de esta población en la costa de Vélez-Málaga.

Los vecinos piden más acción policial. En un comunicado denuncian la situación que está pasando el párroco. Lo definen como una persona volcada con la comunidad «con el fin de ayudar a quien lo nesecite». «Visitando a enfermos en sus domicilios, en la parroquia, en los hospitales y en otros muchos sitios. Siempre que necesitamos algo relacionado con nuestra religión ahí está para ayudarnos en la medida de lo posible», aseguran estos vecinos dan a conocer la situación.

«Desde un tiempo hacia aquí viene recibiendo amenazas y tratos xenófobos y racistas», afirman en el comunicado compartido a través de las redes sociales. Aseguran que se trata de «un grupo de jóvenes y no tan jóvenes» que están dedicados a dañar su vehículo, a hacerle pintadas con amenazas y a molestarle durante la noche aporreandole la puerta. Narran amenazas con que le van a robar y que le van a matar.

El párroco ha puesto varias denuncias ante la Comisaría de la Policía Nacional para tome cartas en este asunto y hay abierta una investigación sobre estas actuaciones. La policía ha acudido en varias ocasiones a la parroquia, tras la llamada del párroco, e identificado a algunas de estas personas. El anterior sacerdote desistió de no vivir en Benajarafe por este tipo de cosas y residía en Málaga capital, desplazándose cuando tenía oficios.

Los vecinos piden la colaboración ciudadana para detener este tipo de actitudes hacia el parroco y solicita respeto. «A ver si entre todos conseguimos que no molesten más a este buen hombre y no tenga que abandonar la parroquia, porque está muy asustado y no lo dejan en paz», señalan en el comunicado.

El alcalde de Vélez-Málaga municipio al que pertenece Benajarafe, Antonio Ferrer, condenó lo que está sucediendo al párroco. «Nadie tiene derecho a hacer sufrir a nadie, mucho menos por su color de piel y por sus creencias», aseveró el regidor, quien destacó que el padre Jesús ha ido «a servir desde la Iglesia a los más desfavorecidos, jóvenes y enfermos, dando lo mejor de sí».