Imputados 103 propietarios de viviendas de un mismo residencial de Jaén por enganches eléctricos ilegales

El residencial se denomina 101 viviendas, aunque lo componen en torno a 150 pisos. Gran parte de sus propietarios han sido imputados por la Policía Nacional como presuntos sospechosos de un delito de fraude a la red eléctrica .

En concreto, los agentes que han intervenido en la operación han detectado 103 enganches ilegales en el residencial, situado en una de las zonas con mayor renta per cápita de Jaén.

En la operación han intervenido agentes de la Unidad de delitos económicos y fiscales, policías del Grupo de Estupefacientes de la Comisaría de Jaén y técnicos de la empresa Endesa , que han acreditado la ilegalidad de los enganches, por los que se ha abierto diligencias a los propietarios por presunta defraudación eléctrica.

El atestado policial todavía no ha concluido a causa de la ingente cantidad de imputados en el marco de la operación, iniciada tras detectar Endesa una serie de enganches ilegales. La investigación continúa para determinar el alcance del delito, si bien no ha habido ningún detenido porque no lleva aparejado pena de prisión.

La Policía Nacional ha resaltado el perjuicio económico que genera el resto de consumidores los enganches ilegales. De ahí la operación, que se deriva de un convenio entre el cuerpo de seguridad del Estado y Endesa, alarmada por el número de enganches ilegales que había descubierto en este residencial de la capital jiennense.