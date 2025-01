Valiente y respetuoso

Son muchos los días que llevamos encerrados . Y demasiados los españoles que han muerto en estos días por culpa de nuestra poca cabeza y de una falta de previsión propia de un país ignorante y sin alma. Desde los inicios de esta pandemia, los políticos dijeron cosas que nos helaban el corazón. Luchar en esas condiciones contra el virus es inhumano. En Cataluña los gobernantes aconsejaban no llevar al hospital a los enfermos mayores de 80 años. Estos listillos imitaron a los políticos belgas que pedían dejar morir a los ancianos fuera del hospital. Llamo listillos a estos infames por no llamarlos racistas que es lo que son aquellos que hacen diferencias entre ciudadanos.

Pero no sólo han sido los catalanes los que han ofendido a los mayores. También el gobierno de España ha defraudado y ofendido a los mayores, entre los que me encuentro, al no haber tenido lo que hay que tener para combatir de manera radical semejantes mensajes. Y no dejo atrás de esta falta de consideración a quienes a estas alturas de la historia siguen creyendo que este gobierno lo está haciendo bien y que hay que apoyarle. Personas como la concejal del grupo «Somos Lanzarote», que afirma que el enemigo de España que llamamos Covid-19 , es «un aviso de la naturaleza de que puede ser que estemos llenando la tierra de personas mayores y no de jóvenes». No la califico. Dejo que sean sus padres, sus abuelos o los padres y abuelos de sus más cercanos los que le digan a esta individua el calificativo que le corresponde.

Cuando escribo esta columna ya han sido diecisiete mil los españoles que «según el gobierno» ha matado el virus . ¿Cuántos de esos han entrado en el hospital angustiados por lo que oían decir de ellos a algunos políticos? ¿Cuántos de esos españoles y españolas han muerto sin que les dejaran ver y despedirse de sus parejas, de sus hijos o de sus nietos? ¿Quién es tan caradura para decir que se han hecho bien las cosas? Confieso que me siento incapaz de oír los sermones del presidente Sánchez Castejón . Intento poner buena voluntad y oír los mensajes del que debe ser faro y guía para los españoles.

Pero a los pocos minutos de su perorata tengo que apagar la tele para no indignarme más de lo que ya estoy contra aquellos a los que por obligación les pago, convencido que es el dinero peor gastado en España. Y no he hablado de las familias de esos miles de españoles que se han quedado heridas al no poder darle a su familiar o amigo el cariño y compañía que merece toda persona. A esos ciudadanos no se les puede decir que todo está bien hecho y que hemos sido ejemplo. Esas personas merecen respeto, algo que parece desconocer los actuales gobernantes.

Fue sabio el que dijo que «valiente es aquel que dice la verdad sabiendo que lo perderá todo». España necesita un presidente de gobierno valiente y respetuoso .

Noticias relacionadas El trasquilón