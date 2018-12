FÚTBOL El presidente del Córdoba cerró un preacuerdo de venta a un grupo ucraniano León reconoce la operación, firmada hace una semana, y alega que se rompió porque el comprador incumplió el primer pago

El presidente del Córdoba CF, Jesús León, cerró hace unos días un preacuerdo con el grupo ucraniano Devetia Limited para la venta del club, tal y como apuntaron ayer fuentes de dicho grupo y el propio máximo dirigente de la entidad blanquiverde reconoció en declaraciones a ABC Córdoba. Dicho preacuerdo se ha roto y la venta no se materializará. Ambas partes se culpan del fracaso de la operación, que se conoce en medio de la delicadísima situación que vive en lo deportivo la entidad: en puestos de descenso, y tras mostrar una tendencia preocupante en su juego.

La operación, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, consistía en la siguiente fórmula. León recibía un primer pago de tres millones de euros, que «no será ejecutable hasta el día 17 de diciembre de 2018 [el día de ayer], es decir tras haber transcurrido cuatro días hábiles que siguen a la firma del documento [el preacuerdo]». En esas cuatro jornadas, Devetia Limited realizaría la correspondiente «due diligence», una exhaustiva comprobación de las cuentas del club -aunque con el número de días fijado tampoco es que hubiera demasiado tiempo para un análisis concienzudo-.

Y después había un segundo pago de 12 millones, en el momento en que se firmara el contrato de compraventa definitivo, «importe pagado a más tardar el 31 de diciembre de 2018».

A esto se unía el hecho de que percibía tres millones en caso de que el Córdoba CF ascendiera a Primera División en las cinco temporadas que siguieran a la firma del acuerdo; o sea, «a partir de la 2019/2020». León aseguró ayer que los documentos a los que había accedido a ABC no eran completos y que lo que se le planteó fue una operación que estaba en el entorno de los 30 millones.

El presidente del club, en declaraciones a este medio, admitió que había aceptado la oferta para vender el club que le planteaba Devetia Limited. «En ese momento, si se producía la entrega del cheque, sí había aceptado las condiciones para vender el club». León inmediatamente matizó: «Pero nunca hubo cheque. Se rubricó la firma [del preacuerdo] y en el momento de entregar el cheque nunca existió, con lo que no hay operación». «Es se firma y “dame el cheque”. No hay cheque, no vale el papel para nada».

León reiteró que se rubricó el pacto con el grupo ucraniano, pero «no se cumplieron las condiciones para ejecutar la venta del club».

El presidente del Córdoba admitió que «sí» tuvo intención de vender la entidad ribereña «en ese momento y en esas condiciones, que se producían, más otras añadidas, que no están en ese documento [en alusión al que tiene en su poder ABC]».

Sostuvo que la propuesta que le hacía llegar Devetia era «inmejorable, inmejorable». «Pero, como no se da el primer paso [la entrega del cheque], que es en el momento de firmar, pues no hay operación», sentenció, para luego realizar una afirmación categórica: «El club no está en venta». «No está en venta», reiteró, probablemente queriendo contener el daño que sufrirá su imagen al conocerse esta operación fallida. Una compraventa frustrada que hará que el ambiente que rodea al equipo se cargue aún más, si es posible.

Al recordarle este periódico lo contradictorio de su afirmación de que el club no está en venta con lo sucedido, León se justificó. «Me llego una oferta y, si mañana me llega una propuesta estratosférica, como era ésa, me lo planteo [vender]». «Si a ti por el club, te pueden ofrecer más de 30 millones, me lo pienso. Es que está fuera de mercado», alegó

Indicó que lo que se le ofrecían no eran los 18 millones que aparece en el documento que reproduce ABC, sino que estaba en «el entorno de los treinta millones». «Es que no creo que alguien me vaya a ofrecer eso en estas circunstancias. Ahora, si me lo ofrecen, el club está en venta. Lo haría yo y cualquiera».

León dejó claro que no hay posibilidad de retomar los contactos con Devetia. «No se le va a vender a ellos, nunca. No vale para nada el preacuerdo. Es papel mojado», aseguró categórico, para luego cargar contra el grupo ucraniano. «Si se mira la hemeroteca, se ve quién son esta gente. Yo no voy a dejar el club en manos de este tipo de gente». «Investigad», dijo, al terminar la conversación con ABC, en alusión a las informaciones periodísticas que vinculan a este grupo, ligado al fútbol, con irregularidades económicas y otras prácticas que han terminado en los juzgados.

ABC contactó igualmente con fuentes de Devetia que aseguraron que la adquisición del club se quedó «parada porque el señor León incumplió reiteradamente sus promesas. Un señor que no es del fútbol ha querido lucrarse a costa del Córdoba CF y de una afición tan señorial como es la de esa ciudad. No le importa para nada el futuro de la entidad, a la que este señor está perjudicando». Este grupo ucraniano deslizó acusaciones hacia el presidente del Córdoba CF. Dieron a entender que el mandamás del club habría planteado aspectos en la operación que no cumplían con la legislación española. «Ha contaminado el negocio. Asesorados por nuestro equipo jurídico en España, que está en Madrid, nos dijeron que en España lo que nos planteaba no se puede hacer. Y nosotros tenemos que atenernos a la legalidad de cada sitio, aunque somos una firma plurinacional», sentenciaron.

«Las negociaciones están rotas. No accederemos a las peticiones de este personaje, que es un mentiroso. Tenemos varios clubes de fútbol y nosotros queríamos empezar en España en una buena plaza como es Córdoba, pero con una persona que sólo piensa en el lucro personal, no en el bien del club, pues es muy complicado comprar la entidad así», aseguraron los interlocutores consultados en este grupo empresarial.

Los interlocutores de Devetia se mostraron enormemente enfadados con lo sucedido. «El señor León nos ha hecho perder el tiempo a muchas personas, nos ha hecho incurrir en gastos... Y ya no hablemos de la ilusión, que eso no se puede contabilizar», aseguraron las fuentes consultadas en este grupo ucraniano.