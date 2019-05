El camino al 26-M Elecciones Municipales Córdoba 2019 | El debate de candidatos se centra en evitar los riesgos del 27-M Ambrosio y Albás evitan comprometer su pactos, Bellido llama a un acuerdo amplio y García defiende sus señas de identidad

Rafael Ruiz @abccordoba Córdoba Actualizado: 20/05/2019 22:39h

Los candidatos de los cuatro partidos mayoritarios (PP, PSOE, IU y Ciudadanos) han confrontado sus programas con público por primera vez en la campaña en el debate organizado por la Asociación de la Prensa donde no estaban invitados ni Vox, ni Podemos al no contar con presencia institucional. Fue un debate demasiado programado, con mucha cocina previa de los equipos de campaña, que dejó un escaso margen a los intercambios dialécticos. Volvieron a dibujarse dos sectores bastante organizados. Isabel Ambrosio (PSOE) y Pedro García (IU) se centraron en el orden social mientras que José María Bellido (PP) e Isabel Albás (Cs) en el desarrollo económico.

La celebración del debate el mismo día que se conoció el sondeo de ABC le ponía pique a la cita que no aportó grandes novedades programáticas porque la campaña está ya en otra fase. La de atornillar los mensajes clave. Isabel Ambrosio se salió en ocasiones de su discurso para entrar directamente a Bellido al que llamó «contable de Nieto». El popular, a su vez, cargó contra la ausencia de gestión municipal en la etapa del cogobierno al que acusó de gobernar solo para una parte de la población con nulos resultado de gestión.

Hubo detalles. Por ejemplo, Isabel Ambrosio se negó a garantizar que no optará por un gobierno con Ciudadanos en el caso de que le den los números aunque afirmó que tomará la determinación necesaria para que «las derechas y la ultraderecha» tomen el poder.

Isabel Albás, que no llegó a asegurar que dejará el escaño en el Parlamento, afirmó que seguirá la misma política que su partido, Ciudadanos, en las relaciones con Vox. La candidata de Ciudadanos tuvo sobre la mesa un ofrecimiento formal del PP de hacerla alcaldesa si tiene más votos que los populares. Sin embargo, no quiso garantizar que hará lo mismo con el PP.

Bellido dijo sí a buena parte de la política de memoria histórica pero afirmó que no cambiará algunas de las calles como Cruz Conde. Rechazó una política general contra la implantación de Uber y Cabify porque son competencias impropias y medidas que se tumbarían en los tribunales. Eso sí, garantizó que no vendrán a Córdoba a quitar negocio al taxi en momentos como la Feria de Mayo.

Pedro García defendió el futuro de IU como fuerza autónoma frente a las fallidas confluencias. Aseguró que garantizará sus medidas más a la izquierda si tiene que volver a pactar con el PSOE y afirmó que la principal misión de su partido es impedir que Vox gobierne.

El candidato de IU, Pedro García, se centró en defender el modelo heredado por su organización política desde los tiempos del califato que han permitido tener partes públicos y equipamientos sociales, cosa que no parece haber en tantas ciudades. García estuvo más suelto cuando llegó a decir que el debate solo estaba entre Bellido y él. Protagonizó también alguno de los momentos del debate cuando dijo que el candidato popular era «más derechas que grifo del agua fría». Isabel Albás estuvo mejor en lo genérico que en lo concreto. Abogó por cambiar el gobierno cuando no funciona rodeádonse, dijo, de profesionales con mayor incremento de apuesta por el pequeño empresario y las cuestiones relacionadas con la desigualdad entre los barrios.

Un momento del debate - Valerio Merino

Amazon protagonizó una de las polémicas del debate. La empresa sondeó suelo, en una zona muy concreta, que Urbanismo tuvo paralizada cerca de dos años hasta que se marchó a Dos Hermanas. Bellido usó esa vía para atacar la ausencia de una política agresiva sobre el tema. Ambrosio eludió el debate pero García dijo dos cosas a cada cual más sorprendente. Que lo de Amazon no es para tanto porque es una multinacional y es mejor el comercio de cercanía y que el impulsó el proyecto logístico del Álamo «cuando la empresa ya se había marchado». «Usted se ha traicionado con sus palabras, los proyectos no pueden venir o no venir a Córdoba en función de que a usted le guste o no comprar en un determinado comercio», afirmó.

También el palacio de congresos y el centro de convenciones fue objeto de polémica. Isabel Ambrosio recriminó al PP que votase en contra de acogerse a la opción de que Tragsa acabase el centro de ferias que la candidata socialista llegó a llamar «obra maldita». Y pidió al PP que aclare qué tiene con la licitación de esa actuación. Bellido le dijo que ese encargo tenía el mismo recorrido que la licencia del nuevo tanatorio y reclamó el desbloque de la segunda fase del Palacio de Congresos. Isabel Albás se atribuyó la iniciativa política del desarrollo de esas actuaciones que se realizaron en la Junta «para no escucharme». Pedro García le instó a «venir estudiada» ya que el proyecto se licitó en el mandato anterior a que Ciudadanos llegase al Parlamento.

En el bloque turístico hubo más coincidencias que divergencias en lo general. Pedro García defendió sus cuatro años de gestión en los que, dijo, se han batido récords. Ambrosio optó por no obsesionarse por la cantidad y sí con la calidad. Bellido abogó por centrar los esfuerzos en el turismo de congresos y Albás asegurío que hay que mirar a la provincia. La tasa turística y los apartamentos sí que fueron elementos de divergencia. El PP y Ciudadanos apuestan claramente por el no a la tasa y una política que no rechace las viviendas turísticas. IU aboga por el sí a la tasa y por restringir seriamente las posibilidades de implantación. El PSOE, por regular pero no desde la improvisación. «Si la tasa turística viene a restringir las pernoctaciones, no», dijo Ambrosio.