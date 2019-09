Arqueología Descubierto un nuevo tramo del acueducto de Córdoba en unas obras en Huerta Santa Isabel La Delegación de Cultura espera tener listo el informe en dos semanas para saber si merece la pena conservarlo

Las obras de un edificio en la zona de Huerta Santa Isabel han sacado a la luz un nuevo tramos de unos 30 metros de longitud del acueducto romano de Aqua Vetus, más conocido como Valdepuentes.

Los trabajadores de la construcción se toparon con los restos hace un mes. La noticia, adelantada por «Diario Córdoba», ha sido confirmada a ABC Córdoba por el arqueólogo provincia de la Delegación de Cultura, Alejandro Ibáñez, quien asegura que se trata sin ningún género de dudas del acueducto romano que más tarde fue aprovechado por los árabes para llevar el agua a Medina Azahara.

La excavación arqueológica no ha terminado aún, pero se espera que el informe esté terminado en un plazo de unas dos semanas. Hasta entonces la Delegación de Cultura no podréá determinar si merece la pena conservar o integrar los restos o pueden derribarse, dado que su estado de conservación no es bueno.