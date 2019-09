CULTURA David Summers: «Ya no es la locura de los años 80, pero nuestros conciertos siguen siendo muy locos» Hombres G desembarca en Córdoba con su último disco, «Resurrección»

Seguir Luis Miranda Córdoba Actualizado: 26/09/2019 08:48h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Vuelven a Córdoba justo un año después de su último concierto, pero ahora hay una pequeña diferencia. Hombres G, uno de los grupos míticos de la música española, llega con un nuevo disco, que se titula «Resurrección». Han pasado más de treinta años del comienzo de sus grandes éxitos, y aunque siguen sonando, el conjunto continúa con la inquietud de hacer nueva música. Para los que quieran escucharlos, su concierto es este viernes 27 de septiembre en el Coso de los Califas, con la compañía del grupo malagueño Danza Invisible.

Llegan con nuevo disco bajo el brazo, titulado «Resurrección». No se conforman con los viejos éxitos. ¿Cómo lo reciben sus seguidores?

Muy bien, el disco es muy especial, contiene unas canciones muy bonitas, muy cargadas de emoción, nos sentimos muy orgullosos de ellas y nos encanta tocarlas en directo y ver que la gente las canta con nosotros.

Su sonido, en ciertas ocasiones, es algo más duro y oscuro que en sus primeros años. ¿Es la edad o se lo pide el cuerpo?

Depende sólo del estado emocional del momento. Yo no sé escribir canciones sin transmitir cómo me siento. Creo que es muy importante ser honesto y veraz, poner mucho de ti mismo, estés feliz o dolido.

El título de su disco, «Resurrección», es significativo. ¿Se resucita para ser el mismo o para renovarse y reinventarse?

Más bien lo segundo, pero en este caso es más bien una re-invención y un re-descubrimiento del amor. «Resurrección» es una canción del disco que habla de alguien que encuentra la luz, de alguien que estaba un poco confuso y de repente ve una luz. Y pienso que luego todo el disco habla un poco de eso. Es el concepto de casi todo el disco.

«No sé escribir canciones sin transmitir cómo me siento. Es importante ser honesto y veraz»

Fueron un grupo que se encuadró dentro del fenómeno fan. ¿Hoy sus conciertos son muy diferentes?

No, no mucho. La gente se lo pasa genial. No es la locura de los 80, afortunadamente, pero son conciertos muy divertidos y locos, también afortunadamente.

¿Se encuentran a los hijos de sus seguidores entre sus nuevos seguidores?

Sí, muchísimo. Los padres lo transmiten a los hijos y a veces estos les superan en fanatismo. Acojonante.

Una canción como «Devuélveme a mi chica» se asumió con naturalidad en su momento, al menos en España. ¿Les habrían acusado de algo en el día de hoy?

Sí, seguro. Qué tristeza, ¿verdad?

Bastantes canciones suyas han envejecido con dignidad y hoy siguen sonando casi actuales. ¿Creen que pasará lo mismo con los géneros más de moda en el día de hoy?

Creo que nuestras canciones han envejecido con dignidad porque ya en los 80, cuando las grabamos, no queríamos que sonaran con el sonido de moda. Todo lo que es moda, pasa de moda, lo que es original y diferente, permanece.