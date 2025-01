Autónomos en Córdoba: «Estamos más allá del límite»

«He solicitado el cese de actividad, pero hay trabas»

«Menos el Gobierno , me da facilidades todo el mundo del sector privado; nos estamos ayudando entre nosotros, los unos a los otros, para salir adelante». Así resume Montse Alcántara , dedicada al sector del turismo, la situación después de un mes en estado de alarma. Tiene tres frentes abiertos desde la empresa que dirige y que se ha visto completamente paralizada en su actividad justo en el momento en el que le llegaba la temporada alta. La parte de la empresa dedicada a la gestión cultural con las administraciones «que está totalmente perdida ahora mismo», de la que además reflexiona que «ya veremos cuándo cobramos lo que ya hemos hecho, porque ahora la prioridad será otros pagos». También tiene una sección centrada en el turismo «con guías, entre las que estoy yo» y añade «apartamentos».

Precisamente, lo único que mantiene ahora «son las reservas para la segunda quincena de mayo», porque de lo demás tiene «cero actividad y cero ingresos». Además, los «10 ó 15 trabajadores» que puede reunir durante el año «en temporada alta» también han perdido su empleo.

Alcántara ha solicitado «el cese de actividad», pero todavía está esperando una resolución «porque al sector de los hosteleros, restauradores y del turismo», apunta que «nos están poniendo muchos problemas», como los surgidos del CNAE . En su caso, «me piden de todo y pasa el tiempo mientras vamos demostrando nuestro oficio».

Lamenta que «yo, como los demás, necesitamos liquidez ya» porque no le sirven las ayudas «para junio». Recuerda que «la hipoteca» o los gastos derivados del negocio «luz, agua, electricidad, cuotas e impuestos hay que pagarlos ya». Por eso, destaca que «nos estamos ayudando entre nosotros» y recalca que «todas las empresas privadas, menos el Gobierno, que es quien debería ayudarnos, me está dando soluciones para seguir adelante». Revela que « Emacsa, Iberdrola, Pepephone o el banco , con la hipoteca, me han dado las facilidades de pago que no me soluciona el Estado».

Alcántara, en cualquier caso, quiere poner el lado positivo de la balanza. No ve el futuro negro, como la mayoría de los expertos aseguran. Pone el lado más optimista: «Creo que cuando todo acabe, vamos a remontar mejor en lugar como Córdoba , con monumentos únicos que no están en otros lugares del mundo, que otras ciudades».