SEGURIDAD VIAL Córdoba registra casi 500 accidentes con bicicletas en seis años Entre 2012 y 2017 se registraron en la provincia 494 de estos siniestros; en cinco de ellos hubo víctimas mortales

Irene Contreras

@irenebebop CÓRDOBA Actualizado: 13/01/2019 22:16h

Las carreteras de la provincia de Córdoba registraron entre 2012 y 2017 medio millar de accidentes de tráfico en los que había alguna bicicleta implicada. De ellos, cinco se saldaron con víctimas mortales. El año 2015 fue el que más siniestralidad ciclista registró con 119 accidentes, si bien la evolución a lo largo del último lustro no ha seguido una tendencia constante: de los 51 sucesos de 2012 se subió a 72 en 2013 y a 87 en 2014, pero tras alcanzar la mencionada cifra récord en 2015 la siniestralidad ha vuelto a dismunir en las estadísticas, con 85 accidentes en 2016 y 80 en el último año del que hay datos, 2017.

Así se extrae de la información aportada en respuesta parlamentaria por el Gobierno de la Nación a los diputados del PSOE Antonio Hurtado y Pablo Bellido, que solicitaron conocer el número de accidentes producidos en las carreteras españolas desglosados por provincias y años. Una de las conclusiones que se extraen de la observación de estos datos aportados es la escasa gravedad de la gran mayoría de los accidentes. Los casos en los que se requirió de hospitalización para atender a la víctimas representan apenas el 6 por ciento del total: de las 953 personas que se vieron involucradas en los 494 accidentes desde 2012, sólo 63 tuvieron que ser trasladadas a un centro hospitalario. También reflejan que de los 63 hospitalizados por esta cuestión, la gran mayoría fueron los ciclistas. Sólo cinco no iban a bordo de una bici.

Sin embargo, pese a que la mayoría de los siniestros tuvieron un carácter leve, no hay que perder de vista que los accidentes en carretera han acabado con la vida de cinco personas en seis años, según revelan estos datos. En concreto, el año 2012 se saldó con una víctima mortal en un accidente con bicicletas implicadas, en 2013 hubo dos fallecidos y los ejercicios de 2015 y 2017 también cerraron con un fallecido en sus estadísticas de siniestralidad ciclista.

La relación de datos aportada por el Gobierno no especifica cuántos de los accidentes se produjeron dentro de la ciudad y cuántos en carreteras, pero tanto quienes acostumbran a usar la bicicleta como medio de transporte como los que la utilizan con vocación deportiva coinciden en que a Córdoba, como a tantas otras ciudades españolas, le queda aún mucho camino por recorrer hasta asimilar al ciclista como un elemento más de su realidad vial. Así lo ha denunciado en varias ocasiones la Plataforma Carril Bici de Córdoba, que en abril del año pasado convocó una manifestación en bici «por el respeto vial» con el objetivo de sensibilizar tanto a conductores como a los propios ciclistas de la importancia de cumplir las normas y respetar a aquellos con quienes se comparte carretera sea cual sea el medio de transporte en el que se desplace.

«Di una voltereta por los aires. Creí que no lo contaba»

Entre los casi 500 accidentes que registra el Gobierno para Córdoba en los últimos años está el que sufrió José Luis Calvo el 2 de febrero del año 2016. Sucedió a la altura de la gasolinera de la Carrera del Caballo cuando él y sus compañeros ciclistas bajaban del Muriano. El conductor de una furgoneta ligera se despistó y embistió al grupo. Como resultado, acabó saltando por los aires y cayendo de espaldas al asfalto. Dos años después está totalmente recuperado del esguince cervical que le causó este accidente, en el que dice que, pese a todo, tuvo mucha suerte. «Creí que no lo contaba. Di una voltereta en el aire. Seguramente fueron segundos, pero a mí se me hizo eterno». La furgoneta frenó a escasos metros del lugar donde cayó. No le pasó por encima por muy poco.

A su juicio, este tipo de accidentes son habituales por conductas irresponsables de los conductores. «También de los propios ciclistas», admite, pero apunta a comportamientos peligrosos en la carretera por parte de conductores de vehículos que circulan mientras hablan por el móvil o no respetan la distancia de seguridad que debe mantenerse cuando se pasa junto a una bicicleta. Otro ciclista, Sergio Delgado, coincide a la hora de señalar las causas. Aunque no ha sufrido en primera una situación similar, sí ha conocido casos recientes. En carretera es una «constante» que los conductores cometan infracciones como adelantamientos a alta velocidad y en los que no se respeta la distancia de seguridad.

Es conciente de que algunos ciclistas tampoco dan un buen ejemplo. Señala a los que se hacen «selfies» o graban vídeos mientras pedalean o en ciudad se saltan los semáforos. «Ser ciclista implica recriminar todas las malas acciones en la vía cometidas por nosotros, porque eso no nos ayuda cuando pedimos respeto», explica. El problema de fondo es cultural: «todavía no se entiende que la bicicleta es tan medio de transporte como un coche». Denuncia también el estado de las carreteras. «En algunos tramos nos vemos obligados a circular fuera del arcén porque el arcén está imposible, con grietas, piedras, gravilla y obstáculos de todo tipo», lamenta.