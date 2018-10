Fútbol sala El Córdoba Futsal sigue adelante en la Copa del Rey El conjunto blanquiverde ha ganado esta noche al Coiñena (2-3) en la primera ronda a domicilio

Así también sabe ganar. El Córdoba CF Futsal se impuso en su debut copero a la UD Coineña y logró el pase a la siguiente eliminatoria de la Copa del Rey. Los blanquiverdes, a pesar de medirse a un rival de 2ªB, conquistaron una pista muy complicada. El 2-3 con el que concluyó el encuentro lo dice absolutamente todo. El premio a tal actución, recibir en Vista Alegre a un Primera División, que se conocerá en el sorteo que se celebra el jueves.

La diosa fortuna no trató muy bien al Córdoba CF Futsal en el primer acto. Los de Maca, pese al 1-1 con el que se llegó al tiempo de descanso, merecieron por ocasiones un mejor marcador en tierras malagueñas. Opciones tuvieron para ello, si bien Boli, meta de la UD Coineña, estuvo más que inspirado en determinadas acciones. Nada pudo hacer, sin embargo, en el 13’ de juego. Jesús Rodríguez adelantó a los blanquiverdes –en Coín de burdeos- tras asistencia de Keko.

Pero poco duró la alegría en el seno califal ya que Lolo, en el 15’, batió a Nono tras un potente zurdazo que sorprendió al guardameta luqueño. De ahí al tiempo de asueto, ocasiones ribereñas. Cristóbal, Pakito y el propio Keko –el ala se topó con la madera- tuvieron ocasiones más que suficientes como para haber devuelto a su equipo la ventaja en el luminoso.

Los compases iniciales del segundo acto no se caracterizaron, precisamente, por la brillantez. Eso no fue obstáculo para que los hombres de Maca siguieran llevando el peso y el control del partido. La lesión muscular de Cristóbal no amilanó a un bloque que cobró nuevamente ventaja en el 31’. Una letal recuperación de Manu Leal, con posterior asistencia en el interior del área, permitió a Keko hacer el segundo tanto de los cordobesistas.

Apenas sin tiempo para la reacción local, Cordero hizo el tanto de la noche. El cierre de las Navas del Selpillar, desde su propio campo, batió a Boli aprovechando la salida de éste. Excepcional golpeo del cierre blanquiverde, inconmensurable en el Municipal de Coín. Dicha acción, así como alguna que otra acción discutida de los colegiados, metió a los locales en el choque. Óscar Béjar, al materializar un libre directo cercano a la frontal del área de Nono, puso un emocionante 2-3 en el 36’ de choque. Tocaba sufrir. Y se hizo. Pero todo mereció la pena. El pase copero, rumbo a Córdoba.

UD Coineña: Boli, Lolo, Atienza, Óscar Béjar y Germán (cinco inicial). También jugaron Cepi, Carlos, Cristian M., Casasola e Isaac

Córdoba CF Futsal: Nono, Lolo Jarque, Catiti, Manu Leal y Cristóbal (cinco inicial). También jugaron Pakito, Keko, Koseky, Jesús Rodríguez y Cordero.

Árbitros: Carrillo Arroyo y Cordero Gallardo (C. Cádiz). Mostraron cartulina amarilla a los locales Óscar Béjar, Isaac, Cepi y Lolo, así como a los blanquiverdes Lolo Jarque, Nono y Koseky.

Goles: 0-1 Jesús Rodríguez (13’) 1-1 Lolo (15’) 1-2 Keko (31’) 1-3 Cordero (34’) 2-3 Óscar Béjar (36’)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la 1ª ronda de la Copa de SM El Rey celebrado en el Pabellón Municipal de Coín ante 400 espectadores.