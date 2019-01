FÚTBOL SALA El Córdoba CF Futsal incorpora a Juanra El cierre cordobés ha disputado la primera parte de la temporad en la UMA Antequera

El Córdoba CF Futsal se ha hecho con los servicios del cierre cordobés Juan Ramón Ruiz Mancha, «Juanra» (Córdoba, 1992). El jugador procedede la UMA Antequera, equipo al que llegó precisamente hace dos temporadas desde el equipo al que ahora retorna.

Esta incorporación aumenta de manera significativa el nivel de una plantilla que cuenta ya con catorce integrantes y que buscará en la segunda parte de la temporada acabar en puestos de play off y soñar con la LNFS. Juanrra ya logró el ascenso la temporada pasada con el equipo antequerano.

El nuevo cierre blanquiverde, tras no concretar su fichaje con el Cus Molise de la Serie B italiana debido a problemas burocráticos, aterriza en Vista Alegre «con mucha ilusión»: «Retorno al club en circunstancias muy distintas a las que me marché. El equipo ha crecido en todos los aspectos y, por lo que he visto desde fuera, el gen competitivo es un sello inconfundible. Nadie regala nada en este conjunto, así que toca ponerse a trabajar lo antes posible para aportar mi granito de arena. Estoy deseando de reencontrarme con muchos viejos conocidos».

Juanra no podrá estar el sábado (17:30 horas) en el choque que mida en tierras andaluzas al Córdoba CF Futsal y Soliss Talavera FS. Se espera que para los siguientes choques estén todos los trámites en orden.