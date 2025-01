Javi Flores, capitán del Córdoba CF: «Todo lo que yo diga, no vale para nada»

Javi Flores , como capitán de la primera plantilla y como una de las voces autorizadas quiso dar la cara en la sala de prensa en nombre del vestuario y del club: « Todo lo que diga no vale para nada , esa es la realidad. Estamos muy jodidos porque es nuestro trabajo. Nuestras familias viven de esto. Si las cosas van mal, al año siguiente son jodidas y el que no lo quiera ver tiene un problema. Es lo que le he dicho a los aficionados en el fondo. Les doy las gracias por el respeto que han tenido con nosotros, pero hay que reconocer que no hemos estado a la altura durante todo el año y no hemos dado el paso al frente cuando deberíamos. Estamos en el pozo y es la realidad».

En el aspecto personal dijo que « yo estoy aquí para lo que haga falta, no voy a salir corriendo, eso es evidente, pero si desde el club están dispuestos a que siga, yo voy a seguir. Te hablo por mí, pero no te puedo hablar por el resto de mis compañeros». En ese sentido reconoció que «quiero pensar que se reestructurará todo, pero no sé como va a quedar el club».

En las explicaciones explicó que «por una circunstancia o por otras, no hemos estado a la altura». « A veces ha sido por juego, otras veces por el rival , otras por falta de suerte. No te podría explicar por qué no hemos estado. Está claro que no se ha dado ese paso que debíamos», detalló. Además, también amplió que « igual no se entiende, pero los que estáis a diario habéis comprobado que el equipo ha entrenado bien».

El capitán cerró con un mensaje de cariño a Germán Crespo: « Me gustaría decirle a Germán Crespo que gracias por su trabajo . En estos tres partidos se ha visto un equipo mucho más alegre en el campo con balón. Él no tiene ni un uno por ciento de parte de culpa. Se le trajo para intentarlo, lo hizo muy bien y le doy las gracias. Los que estemos, si es que estamos, intentaremos devolver al club donde se merece. Estoy seguro que volverá a salir el sol».