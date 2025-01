Germán Crespo, entrenador del Córdoba CF: «No se ha hecho todo lo posible por conseguir el objetivo»

Germán Crespo , entrenador del Córdoba CF, atendió a los medios tras el descenso de su equipo a Segunda RFEF . Crespo reconoció que se trata de «un día complicado para todo el mundo». «Habíamos pedido ir a ganar y asegurar ese tercer puesto que luego de cara a cualquier problema de otros clubs, iba a estar ahí. Es un día jodido porque no se consigue tampoco el segundo objetivo. Queríamos jugar en esa Primera RFEF», continuó.

Con semblante serio, detalló que «el grupo está hundido» y que «esto es el fútbol». Además aseveró que « han sido muchas semanas de trabajo y quizá no se ha hecho todo lo que era posible para conseguir los objetivos». «No hay otra que intentar levantarse desde mañana. Por historia y por masa social, este equipo va a estar donde se merece en poco tiempo. No queda otra que intentar estar lo antes posible en las mejores categorías del fútbol español», apostilló.

En el plano personal, se mostró agradecido por la oportunidad a la vez que pidió continuar en el banquillo la próxima campaña: «Tengo que agradecer que el club se haya acordado de mí. Me ha llegado la oportunidad y ahora me voy muy contento con la implicación que han tenido mis jugadores . De cara al año que viene me veo capacitado para seguir. Si se me diese la oportunidad de trabajar desde el inicio de temporada, sería ilusionante. Hay que esperar la decisión que tenga que tomar el club, pero yo acataré las decisiones».

También en el capítulo de nombres propios, declaró que jugadores como Diego Domínguez, Puga, Visus o Luismi Redondo están capacitados para iniciarse en el nuevo proyecto el curso que viene: «Son jugadores que han demostrado en un año complicado con el filial que valen. Hoy he revolucionado la convocatoria porque los quería premiar, con el debut en el primer equipo y otros con muchos más minutos. Está claro que pueden estar en el primer equipo el año que viene».

