Así ha sido el mes sin competiciones deportivas en Córdoba

El pasado 8 de marzo se vivió la última jornada de competición en el deporte de España antes de que la crisis del coronavirus diera paso al Estado de Alarma. Pero desde ese momento todo quedó paralizado y a la espera de levantar un confinamiento que ya se ha cobrado un mes sin deporte en Córdoba , con el Córdoba CF como principal exponente.

1. Parón judicial

Los administradores judiciales no remitieron al Juzgado de Instrucción 5 el que habría sido el quinto informe. Tampoco se ha podido designar el sustituto del juez Fuentes Bujalance, quien fue recusado por la Audiencia Provincial al corroborar la denuncia de la exconsejera Magdalena Entrenas, quien argumentó «parcialidad» en la venta de la unidad productiva del club. Ese retraso hace que el auto dictaminado al respecto no tenga firmeza y ponga en duda las opciones del club para que pueda competir la próxima temporada.

La paralización judicial afecta también al contencioso del control de la mayoría de acciones en Córdoba CF entre León y González. Al menos, el Comité Jurisdiccional de la Federación Española dio por buena la alegación del Córdoba para que no le bloquearan los derechos tras la denuncia por impago de la Clínica Beiman.

2. Problema deportivo

El aplazamiento de la competición se cerró con malas sensaciones para el Córdoba. Un punto sobre nueve posibles dio paso al despido de Agné y a la contratación de Juan Sabas , quien aún no ha podido debutar al frente del equipo. No pudo iniciar el trabajo de cara a la recta final de 10 partidos, en los que el calendario le ofrecía siete encuentros con equipos de la zona media-baja.

3. Método de trabajo

Los jugadores del Córdoba CF se han quedado en la ciudad por orden del club y entrenan en sus domicilios con el fin de mantener la forma por si vuelve la competición. Como en el resto de clubes del deporte de alta competición, las sesiones de entrenamiento están supervisadas a través de vídeo.

4. La competición

El Córdoba CF se fue al parón con 45 puntos, quinto clasificado y a dos del play off de ascenso. Y, como todos los equipos, aguardaba a volver, puesto que la Federación Española quería acabar la competición. Sin embargo, esta semana sorprendió con un plan de cerrar el fútbol no profesional a través de un play off exprés y en fase concentrada. El Córdoba, como otros muchos clubes, no lo considera justo y los capitanes se han posicionado abiertamente.

5. Contratos

La opción de que la competición se prolongue más allá del 30 de junio dejaba abierta la interrogante de los contratos de los jugadores que finalizaban en esa fecha su vínculo con el club o los cedidos. La FIFA ya anunció que las licencias se prorrogarían y que los jugadores no podrían firmar por otros clubes hasta que no acaben la temporada. Por lo tanto, estaban obligados a entenderse para seguir la competición.

6. ERTE

Infinity decidió no aplicar un ERTE en el Córdoba CF y ha pagado con regularidad a sus trabajadores. En el deporte provincial sí se han dado dos casos de ERTE. El Ángel Ximénez de Puente Genil se acogió a la medida a la espera de la reanudación de la competición, algo que también secundó semanas después el Pozoalbense Femenino, de la Liga Reto Iberdrola de fútbol.

7. Juegos de Tokio

La pandemia global se ha cobrado la celebración de los Juegos Olímpicos de Tokio . Fátima Gálvez y Alfonso Cabello tenían garantizada su presencia. Por su parte, Julia Figueroa estaba cercana a la calificación en judo, pero ahora tendrá que mantener el pulso para estar. En el apartado paralímpico, la revisión de normativa podría afectar a la baloncestista Genoveva Tapia, mientras que Paco Salinas o Cisco García tendrán nuevas oportunidades.

8. Élite por equipos

El Cajasur y el Hotel Museo Patria Chica de Priego estaban firmando temporadas sobresalientes en la Superdivisión de tenis de mesa. En la masculina, el conjunto de la Subbética lideraba la Liga con cinco puntos de ventaja y acariciaba el sexto título; en la femenina, ocupaba plaza europea. A finales de este mes, la Federación Española tomará una decisión. También están a la espera de confirmación el Ángel Ximénez y el Córdoba Patrimonio , equipos de máxima categoría en balonmano y fútbol sala. Están fuera de descenso y ambos han comunicado que podrían competir hasta el 30 de junio.

9. Eventos

El calendario de eventos contemplaba en la primavera citas tradicionales como la Maratón MTB «Guzmán el Bueno», el Rally Sierra Morena o la Nocturna de Trotacalles, que se pospondrán en el calendario. También estaba prevista la visita de la selección española femenina de baloncesto al Vista Alegre.

10. Coronavirus

El Covid-19 no ha registrado muchos casos en el deporte de la provincia. El único conocido fue el del jugador de balonmano José Baena , quien pertenece al segundo equipo del Ángel Ximénez de Puente Genil y llegó a debutar con la primera plantilla.

