El enfermero detenido por robar vacunas Covid en La Línea las ponía a domicilio

Vacunas contra el Covid-19 previo pago a domicilio y sin tener que esperar a los turnos y criterios establecidos por la autoridad sanitaria. Es la trama que había urdido un enfermero en La Línea de la Concepción (Cádiz) para enriquecerse con la pandemia, pero ha sido descubierto. La Policía Nacional lo ha detenido en La Línea de la Concepción.

Se trata de un sanitario, de poco más de 20 años, que se encargaba de la vacunación oficial contra el Covid-19 y que aprovechaba su trabajo en el hospital del SAS de La Línea de la Concepción para sustraer las dosis e inocularlas a personas no incluidas en las listas oficiales, previo pago de cantidades de dinero que aún han sido desveladas. Según ha sabido este diario, las inyectaba a domicilio , aunque no se descarta que lo hiciera también en otros lugares no habilitados para ello.

Ha sido arrestado cuando conducía un coche de alta gama en cuyo maletero, los agentes de la Policía Nacional han descubierto material sanitario y una nevera portátil con dosis de vacunas contra el coronavirus. Tampoco ha trascendido cuántas.

Está acusado de los delitos de cohecho, falsedad documental y malversación de caudales públicos, y es el principal investigado en esta trama.

Las pesquisas han sido realizadas por la Unidad de Delincuencia Especializada y Violent a (UDEV) de la comisaría de La Línea, un grupo encargado de la investigación y persecución de los delitos relacionados con el patrimonio, el consumo, el medio ambiente y la propiedad intelectual e industrial.El caso ha sido declarado secreto por el titular del juzgado de instrucción número dos de La Línea de la Concepción, por lo que aún no han trascendido más detalles.

ABC ha podido saber que los agentes están realizando registros en la vivienda del detenido, así como en otros inmuebles. También se investiga su teléfono móvil para conocer las llamadas y los mensajes relacionados con esta trama. Por el momento se desconoce cuántas dosis ha robado, a qué laboratorio o laboratorios pertenecen las vacunas sustraídas y a cuántas personas ha inmunizado con las mismas.

Desde la Policía Nacional se ha destacado, eso sí, que las pesquisas se han realizado gracias a la colaboración del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este del SAS, dependiente de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía .

La delegación provincial de Salud ha declinado pronunciarse sobre este asunto, sobre cómo han podido ser sustraídas y el número de personas que tenían que vacunarse que han podido resultar perjudicadas . «Respeto total al proceso judicial», se ha señalado.

La Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar cuántos implicados hay más en esta trama y el alcance de los hechos.

