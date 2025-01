Gibraltar levanta su confinamiento y comienza a inocular la segunda dosis de Pfizer

La pandemia no da tregua al Campo de Gibraltar

A este lado de la Verja, el Covid-19 no da tregua sin embargo al Campo de Gibraltar, cuya curva sigue creciendo aunque en menor medida que las últimas dos semanas. El pasado viernes, último día en que la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ofrece datos locales, esta comarca sumaba 279 nuevos positivos y nueve fallecidos , uno de ellos en San Martín del Tesorillo, el primero desde que comenzó la pandemia. Castellar lidera la tasa de incidencia con 2.224 casos por cada 100.000 habitantes; seguido de Jimena , con 1.789 y de La Línea, con 1.705. La incidencia en este último municipio llegó a situarse hace tan sólo una semana por encima de los 2.500 casos por cada 100.000 habitantes. La presión hospitalaria en el Campo de Gibraltar sigue siendo muy elevada y los brotes en residencias de ancianos continúan provocando muertes. Todos los municipios salvo Algeciras y Tarifa están cerrados perimetralmente y con la actividad no esencial paralizada . En La Línea y otros municipios, los padres no están llevando a sus hijos a clase por miedo al Covid pese a la advertencia de la Junta de Andalucía de iniciar el protocolo de absentismo. Al respecto, el alcalde linense, Juan Franco , ha enviado un mensaje de tranquilidad a los padres de alumnos, a los que ha asegurado que la derivación de las ausencias a la Fiscalía de Menores requiere una larga tramitación así como la necesidad de acreditar que la ausencia de los alumnos en las aulas está motivada por una situación de abandono familiar , hecho que destacó no existe en este caso.