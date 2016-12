Veinte vinos de gran calidad y buen precio para el Fin de AÃ±o

J. F. C.

Veinte vinos, en su mayoría tintos y de procedencias bien distintas que suponen una oportunidad excelente para comprar en esta Navidad por su sobresaliente calidad y, en algunos casos, precios reducidos. Hemos juntado en esta selección vinos de Andalucía y Cataluña, también de las dos Castillas y Aragón, y más sitios además de una gran diversidad en lo que se refiere a Denominaciones de Origen. Entre los veinte, también incluimos un generoso de González Byass, como es el Leonor, y un espumoso: Raventos i Blanc De la Finca. En ningún caso se superan los 30 euros de precio venta al público y algunos de los que aquí figuran han alcanzado 94 y hasta 95 puntos en la Guía de Vinos de ABC.

Anayón Selección

Casi tan amplio como el horizonte, casi tan grande como uno de los grandes, casi sabio. O quizá habría que quitarle ese «casi». Pena de esa evidente sobremadurez final.

Puntos: 93. Precio: 12 euros. Añada: 2012. Variedades: Tempranillo, cabernet sauvignon y syrah. Bodega. Grandes vinos y viñedos. Cariñena. Zaragoza. 976 621 261

Gladium

Obviemos los aromas si es que llegásemos a encontrarlos, y nos centraremos en una boca sabrosa, con el punto justo de acidez. Quizá no para el gusto de todos, pero una buena elaboración.

Puntos: 92. Precio: 10 euros. Añada: 2012: Variedad: Tempranillo. Bodega: Campos Reales. El Provencio. Cuenca. 967 166 066

Enate Merlot Merlot

Te come la boca y te deja sensaciones de ciruela madura, sotobosque, alguna especia… Te llena la boca de placer, de bondad, de categoría. Un grande que quizá necesitase de más tiempo en reposo antes de ver la luz.

Puntos: 93. Precio: 22 euros. Añada: 2012. Variedad: Merlot. Bodega:Enate. Salas Bajas. Huesca. 974 302 580

Enate Cabernet Cabernet

Ciertas muestras debieran reposar tranquilas en la bodega hasta que llegue el momento de ver la luz. Por mucha fruta de calidad que contengan, todo el proceso debiera ser más pausado y así se alcanzarían obras maestras.

Puntos: 92. Precio: 22 euros. Añada: 2012. Variedad: Cabernet sauvignon. Bodega:Enate. Salas Bajas. Huesca. 974 302 580

Finca Terrerazo

Notas de dulzura, de fruta fina, de unabarrica bien integrada y con suficiente calidad. Notas de cierta pasión en sus aromas en nariz, al fin y al cabo. Leve sensación cítrica en boca, muy sabroso, y mantiene ese punto de finura hasta el final. Un vino grande, un gran vino.

Puntos: 94. Precio: 23 euros. Añada: 2014. Variedad: Bobal. Bodega: Mustiguillo. Utiel. Valencia. 962 168 260.

De izquierda a derecha, Quest, Leonor, Cepas Viejas Bobal, Venta del Puerto nº 18, Ferrer Bobet

Quest

No puedo decir que es «la leche» porque es vino. Es un conjunto de todo lo que se debe hacer para convertir la uva en una elaboración con todas las mayúsculas.

Puntos: 95. Precio: 30 euros. Añada: 2013. Variedades: Cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot y merlot. Bodega:Castell D’Encús. Talarn. Lérida. 973 252 974.

Leonor

Notas de crianza envueltas por cierta sensación de dulzura y mucha finura en sus aromas. Muy sabroso en boca, impresiones de mayor finura que en otras catas y un final tan largo como expresivo.

Puntos: 93. Precio: 20 euros. Variedad: Palomino fino. Bodega: González Byass. Jerez. Cádiz. 956 357 000

Cepas Viejas Bobal

Demasiada presencia de barrica. Casi se come todos los aromas en nariz, y eso no puede ser. Pecadillo, en fin, que no pecado. Y queda absuelto en boca, con finura y equilibrio. Muy agradable.

Puntos: 92. Precio: 10,5 euros. Añada: 2012. Variedad: 100% bobal. Bodega: Murviedro. Requena. Valencia. 962 329 003.

Venta del Puerto N.º 18

Una cuestión de confianza recíproca. Lo es porque se admiten críticas constructivas y se mantienen las catas y sube el nivel hasta alcanzar notas de sobresaliente gracias a su calidad frutal y a un mejor trabajo en bodega.

Puntos: 92. Precio: 14 euros. Añada: 2012. Variedades: Cabernet sauvignon, tempranillo, merlot y syrah. Bodega: Vinos de la Viña. La Font de la Figuera. Valencia. 962 290 078

Ferret Bobet

Casi eterno lo es, pero mantiene cierta acidez que por momentos da la impresión de que te va a desbordar. Muy largo en boca, muy buena muestra aunque peca de juventud. Al menos en apariencia.

Puntos: 93. Precio: 25 euros. Añada: 2014. Variedades: Cariñena (48%), garnacha, syrah y cabernet sauvignon. Bodega:Ferrer Bobet. Falset. Tarragona. 609 945 532

De izquierda a derecha, La Máquina, Señorío de Lazán, Gran Lerma, El Señoritoy Ercavio Selección

La Máquina

Tiene en sus aromas una sensación de fina dulzura ante la espléndida fruta que atesora y una crianza mimada. Muy largo en boca, y aparce la finura cuando ya crees que llega el poderío. Sabroso de principio a fin, como grande que es.

Puntos: 94. Precio: 17 euros. Añada: 2010. Variedad: Monastrell. Bodega: Daniel Alba. Yecla. Murcia. 628 687 673.

Señorío de Lazán Reserva

Sabroso, largo agradable, maduro, en el punto justo y en el momento justo de contar sus verdades. Uno de esos para comer con él y salir muy satisfecho.

Puntos: 92. Precio: 10 euros. Añada: 2010: Variedades: Tempranillo, cabernet sauvignon y moristel. Bodega: Pirineos. Barbastro. Huesca. 974 311 289

Gran Lerma

Agradable, intenso, incluso guapo pero mal maquillado. Con unas notas excesivas de barrica y una crianza que nunca se debiera producir así ante una fruta de bastante calidad. En cualquier caso, merece la pena.

Puntos: 92. Precio: 15 euros. Añada: 2012. Variedad: Tempranillo. Bodega: La Colegiada. Lerma. Burgos. 947 177 030

El Señorito

Matices suaves de frutas rojas como ciruela y cereza, acompañados con un recuerdo a grosella ácida y especias. El vino es fresco con medio cuerpo, marcado por las frutas rojas, largo y sedoso.

Puntos: 92. Precio: 18 euros. Añada: 2013. Variedad: Tempranillo. Bodega: Más Que Vinos. Cabañas de Yepes. Toledo. 925 122 281

Ercavio Selección Limitada

Concentración frutal, mucho sabor, bastante longitud. Se trata de saber elaborar un vino al alcance de una mayoría y que a una mayoría le guste.

Puntos: 92. Precio: 10 euros. Añada: 2013. Variedad: 100% tempranillo. Bodega: Más Que Vinos. Cabañas de Yepes. Toledo. 925 122 281

De izquierda a derecha, Ravestos i blanc de la finca, Liberalia Cinco, Abadal 3.9, Juan Gil Etiqueta Plata y Peraj Ha'Abib

Raventos i blanc de la finca

Tengo que hablar de la elegancia, de una inmensa suavidad, de unas notas cítricas que envuelven todo el paisaje, de la belleza de un espumoso repleto de finura. Tengo que hablar de la gracia. Y del placer.

Puntos: 94. Precio: 18 €. Añada: 2013. Variedades: Xarel·lo (50%), macabeo y parellada. Bodega:Raventós i Blanc. San Sadurni de Noya. Barcelona. 93 818 32 62

Liberalia Cinco

Notas de especias, fruta roja y negra, incluso ciertos recuerdos a pimienta y cacao. En boca es poderoso, contundente por momentos y con suficiente categoría.

Puntos: 92. Precio: 15 euros. Añada: 2007. Variedad: Tinta de toro. Bodega: Liberalia Enológica. Toro. Zamora. 980 692 571

Abadal 3.9

Notas más elegantes en nariz que en boca, con una fruta negra que destaca por su inmensa calidad, pero creo que tiene por una vez un exceso de frescura, mucha acidez y un poco secante. Muy buen vino con alguna duda.

Puntos: 93. Precio: 22 euros. Añada: 2012. Variedades: Cabernet sauvignon y syrah. Bodega: Abadal. Sª Maria de Horta D’Avinyo. Barcelona. 938 743 511

Juan Gil Etiqueta Plata

Potentes aromas de fruta roja madura, especias y notas ahumadas y torrefactos. Buen paso por boca, goloso, sabroso, estructurado y elegante. Buen equilibrio de todos sus elementos, y suficiente longitud.

Puntos: 91. Precio: 11 euros. Añada: 2014. Variedad: Monastrell. Bodega: Juan Gil. Jumilla. Murcia. 968 435 022.

Peraj Ha'Abib

Uno magnífico, aunque sus aromas no hagan presagiar lo que viene después. Bien conocido ya, destaca por su sabor, longitud y poderío. Entre los excelentes.

Puntos: 94. Precio: 27 euros. Añada: 2014. Variedades: Garnacha, cabernet sauvignon y cariñena. Bodega: Celler de Capçanes. Capçanes. Tarragona. 977 178 319