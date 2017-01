10 divertidas versiones live-action de famosas series animadas

Cada cierto tiempo vemos como una serie animada da el salto a la pantalla grande convertida en un film de imagen real. En la mayoría de ocasiones, este tipo de adaptaciones se convierten en sonoros fracasos, pero sin duda, ofrecen la oportunidad de ver a algunos de nuestros héroes favoritos de una forma que no imaginábamos.

Recientemente, la serie Ataque a los Titanes pasó por este proceso con resultados dispares, pero haciendo un poco de memoria, también podemos recordar la lamentable adaptación de Dragon Ball o, yendo más atrás en el tiempo, a los ochenta para ser exactos, podemos rememorar la película que se hizo de ese clásico que es He-Man y los Masters del Universo.

Con sus pros y sus contras, estos productos dejaron constancia de lo importante que son las series animadas para el gran público. Pese a que el número de producciones de este tipo sigue siendo bajo, en los próximos años veremos un aluvión de adaptaciones de este tipo, pero mientras llegan sus avances, podemos echarnos unas risas con las versiones live-action que los fans de algunas series han desarrollado para su visionado por internet.

Como en el mundo de las grandes producciones, aquí también hay de todo, pero en estas pequeñas producciones hay algo de lo que no pueden presumir los títulos “oficiales”: VERDADERO AMOR POR LA OBRA ORIGINAL.

Echadles un vistazo y opinad al respecto.

Capitán Planeta

El proyecto de llevar al cine las aventuras del Capitán Planeta lleva años en las mesas de los ejecutivos de Hollywood. Lamentablemente, sigue sin haber fecha oficial, así que los chicos de Just Another Production Productions decidieron crear su propio tráiler de una película sobre el superhéroe ecologista.

En el vemos a los como los Planetarios (los compañeros del Capitán) vuelven a reunirse para invocar a su héroe años después de su última aventura. ¡El planeta los necesita!

Dora la Exploradora

Pese a su nivel didáctico, Dora la Exploradora es una pesadilla para los padres, y como nunca dará el salto al mundo de los films de imagen real, unos artistas de la red decidieron imaginar cómo sería la película de Dora.

En ella, Dora sigue teniendo su mochila, a su mono acompañante y, por supuesto, se enfrenta a Swipper. Curiosamente, la actriz elegida para interpretar a Dora es la mega estrella de Modern Family Ariel Winter, que en el momento de hacer este video aún no se había reducido el pecho.

Por cierto, esta versión de Dora también es bilingüe XD.

Doug

Esta carismática serie animada de los noventa tenía una enorme variedad de colores para diferenciar a sus personajes, e incluso eso ha sido llevado a la versión live action que sus seguidores han hecho de ella.

Eso sí, tanto Doug como sus amigos están mas creciditos, algo que se nota, sobre todo, en Patti.

Dragon Ball

Que la película de imagen real de Goku y compañía fue un auténtico bodrio lo sabe hasta mi madre, pero que existe una webserie creada por fans, eso es algo que no todo el mundo conoce.

Light of Hope (Un rayo de esperanza) adapta el especial de televisión que muestra el futuro de Trunks, con Son Gohan enfrentándose a los androides.

Desprende tanto amor por la obra de Toriyama que nos hace recapacitar sobre cómo es posible que las grandes productoras no hayan podido hacer algo parecido, y es que si unos aficionados con pocos medios crean una adaptación tan fiel, no me quiero ni imaginar lo que lograrían su tuvieran un buen presupuesto.

Futurama

Una joya que he descubierto recientemente y que muestra versiones realistas de Fry, Bender y todos los miembros del Planet Express. Me hubiera gustado de que Leela fuera más sexy en este cortometraje titulado Fan-O-Rama, pero lo compensa la fidelidad al universo creado por Matt Groenning en su serie Futurama.

Hora de Aventuras

Esta es una serie tan loca que resulta increíble que alguien se haya atrevido a hacer una versión real. Las diferencias entre el original y este tráiler de la hipotética película live action son considerables (falta humor), pero en cierto modo se respeta el espíritu de la serie protagonizada por Finn el humano y Jake el perro.

Las Supernenas

Estas heroínas de Cartoon Network han tenido varias interpretaciones desde que Craig McCracken las inventará allá por 1992, pero esta es sin duda la más extraña encarnación de Pétalo, Cactus y Burbuja.

Pokémon

Como un fenómeno global de dimensiones épicas, Pokémon cuenta con todo tipo de productos realizados por fans. Entre ellos encontramos esta versión adulta de las aventuras de Ash, Misty y Brock, quienes se enfrentan al Team Rocket y a otros peligros mucho más reales que los que veíamos en la serie animada.

Rugrats

Hacer de bebés y homenajear a una serie tan querida como Rugrats no es tarea fácil. Aun así los chicos de Funny or Die consiguen sacarnos una sonrisa con esta revisión de las aventuras de Tommy, Chuckie, Angélica y compañía.

¡Lo que se tuvieron que reír haciéndolo!

Sailor Moon

Para acabar este delirante artículo, os dejo con una versión de Sailor Moon hecha por fans que dura la friolera de dos horas y veinte minutos. Sin duda el personal implicado en este largo debe amar mucho la obra de Naoko Takeuchi, pero si la serie ya me resultaba insoportable, esto me ha superado.

Aún así, estoy seguro de que gustará a los fans de la Guerrero Luna y compañía, por lo que os lo dejo por aquí y os pregunto ¿Conocéis mas videos de este estilo?