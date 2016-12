Incautadas en Sevilla más de 24.000 zapatillas de deporte falsificadas

Macro operación contra las falsificaciones de marcas en nueve naves del polígono de la carretera Amarilla donde la Policía Local ha incautado 24.000 zapatillas deportivas, todas ellas imitaciones de conocidas marcas como Reebok, Adidas, Nike, Disney y otras. Una parte de esta mercancía ha sido mostrada hoy en las dependencias de la Policía donde el delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha explicado en rueda de prensa cómo estas zapatillas tenían cubiertos los laterales con pegatinas para pasar los controles. Sin embargo, sólo hay que tirar de la pegatina para comprobar que tras ella se esconden las rallas distintivas de estas conocidas marcas. Unas imitaciones de modelos de la última temporada, algunas de ellas con motivos dorados o plateados.

El delegado de Seguridad, Movilidad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha informado hoysobre esta operación en la que nueve personas de origen asiático han sido puestas a disposición judicial. La redada, que ha sido fruto del trabajo de varias semanas, se inició después de que los agentes descargaban de una furgoneta mercancía y elementos que parecían falsos. Tras ello los agentes se pusieron tras la pista que se ha saldado con esta operación en que se han incautado las 24.000 zapatillas cuyo valor de venta se estima en 600.000 euros.

Según Juan Carlos Cabrera, se trata de imitaciones «de poca calidad» y algunas de ellas pueden tener consecuencias fatales para la salud ya que no cumplen los parámetros de garantías sanitarias. «Pueden causar trastornos en los pies infantiles y también en los de los adultos», ha advertido el delegado de Seguridad. Esta no es la primera ni la única operación de este grupo, cuyas actuaciones se enmarcan dentro de los objetivos de la delegación de Seguridad de paliar los estragos que suponen para los empresarios estas ventas. Y para ello no sólo actual en estas macro operaciones. También las hay de menor calado con las persona que venden productos falsos en la calle. De estas se han producido en los últimos tiempos hasta 530 operaciones en las que se han incautado 64.000 artículos que podrían venderse en el mercado por un valor de 1.300.000 euros.