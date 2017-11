'Vergüenza' no ver la nueva serie de Movistar Javier Gutiérrez y Malena Alterio son Jesús y Nuria en el nuevo producto de Movistar

A partir de hoy viernes 24 de noviembre todos los abonados de Movistar tienen a su disposición en el servicio de vídeo bajo demanda todos los capítulos de la primera temporada de ‘Vergüenza’, la nueva comedia de producción propia de la plataforma telefónica.

El estreno para todos los subscriptores de Movistar tendrá lugar hoy en #0 a partir de las diez de la noche con dos capítulos. El resto podrán verse cada martes a partir de las nueve y media de la noche. La primera temporada cuenta con un total de diez episodios de una duración media de 25 minutos.

Se trata de un producto fresco, diferente, que intenta darle una vuelta de tuerca a la clásica comedia española de los últimos años, que parece no salir del cliché de la exitosa ‘Lo que se avecina’. Narra la historia de un tipo, Jesús Gutiérrez (interpretado por Javier Gutiérrez), que no para de meter la pata y de dar vergüenza ajena tras cada cosa que dice o hace. Su mujer, Nuria (Malena Alterio), es consciente de que su marido no puede dejar de meterse en un charco de lodo detrás de otro, pero está enamorada de él.

Vergüenza ajena

Javier Gutiérrez es Javier Gutiérrez en 'Vergüenza'.

Jesús Gutiérrez (Javier Gutiérrez) es un fotógrafo de bodas, bautizos y comuniones cuarentón al que le hubiese gustado ser artista. El problema que tiene, pese a no ser mala persona, es que es incapaz de no meter la pata una y otra vez en cada ocasión que habla o hace algo. Está enamorado de su mujer Nuria.

Como el propio Javier Gutiérrez explicaba en una entrevista reciente de Movistar +, su personaje va a “hacer reír al espectador y va a hacerle sentir vergüenza ajena”.

Añade que en España “se hace muy buena comedia” pero que 'Vergüenza' es un producto que “va más allá porque es muy loca, muy incómoda y muy políticamente incorrecta que no hemos hecho hasta ahora aquí y que ojalá que funcione porque creo que vale la pena abrir esa vía de humor raro y muy desconcertante para el espectador”.

Amor incondicional

Malena Alterio interpreta a Nuria, la novia de Jesús en 'Vergüenza'.

La que tiene que soportar a Jesús todos los días es su mujer Nuria (Malena Alterio), que está hasta enamorada de él pese a que es consciente de que es un desastre que no deja de meterse en líos innecesarios. Aunque comienza la serie con trabajo, rápidamente se queda en paro y se dedica a ir de entrevista en entrevista siendo rechazada en cada una de ellas. Pese a que quiere a Jesús, teme que le contagie su forma de ser.

La propia Malena explicaba para Movistar su personaje: "Es una mujer que está intentando quedarse embarazada por todos los medios, lo que hace que esté un poco desesperadilla, la serie 'Vergüenza se debería llamar 'La vergüenza de Nuria".

Los suegros

Miguel Rellán es Carlos, el padre de Nuria en 'Vergüenza'.

El que no soporta a Jesús, como es lógico, es su suegro Carlos (Miguel Rellán). Se trata de un empresario que no aguanta las pamplinas y que tiene que ver como su hija está con un tipo insoportable como Jesús Gutiérrez. Es muy cruel con los sentimientos de su hija.

Jesús y Carlos protagonizan numerosas peleas durante la serie. Pese a la crisis económica, a Jesús le va muy bien con su empresa de aires acondicionados. Es el típico hombre de negocios triunfador.

Lola Casamayor es Maricarmen, la madre de Nuria en 'Vergüenza'.

Maricarmen (Lola Casamayor) es la madre de Nuria y la mujer del ya citado Carlos en 'Vergüenza'. Se trata de una mujer madura que, pese a que es consciente de que la pareja de su hija es lamentable, intenta protegerla de las continuas peleas que su marido y esta tienen. Eso sí, no es capaz de comprender qué hace Nuria malgastando su vida con un tipo como Jesús Gutiérrrez. Es el personaje con más sentido común de la serie.

La actriz Lola Casamayor, en tono de humor, explicaba las características de su personaje en Movistar +: "Es una mujer madura, muy interesante, con una gran carga sexual y cuya historia debe bastante a la comedia inglesa, digamos que es la nueva Susan Sarandon de España".

El compañero

Óscar (Vito Sanz) es el compañero de trabajo de Jesús en Vërguenza.

Vito Sanz interpreta a Óscar, el compañero de trabajo de Jesús. Pese a que sabe que su amigo no tiene ningún talento, deja que se crea su rollo artístico. Es el encargado de hacer los vídeos de las bodas y está saliendo con una mujer veinte años mayor que él, con la que forma una pareja de lo más particular que da mucho juego en durante los diez capítulos de la primera temporada de Vergüenza.