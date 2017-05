5 Series animadas de temática zombi

No estoy seguro al cien por cien, pero creo que Highschool of the Dead es la primera serie animada japonesa que muestra un apocalipsis zombi tal y como lo conocemos por las películas de George A. Romero. Basado en el manga homónimo, este show es muy diferente a Gakkou Gurashi, empezando por el hecho de que de aquí hay chicos y chicas entre los supervivientes que se refugian en un instituto, y continuando por su tono, el cual, roza lo erótico en muchos casos.