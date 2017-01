El hÃ©roe de Colonia que protegiÃ³ a varias mujeres del acoso sexual de Nochevieja

Los ataques cometidos contra mujeres alemanas durante las celebraciones de Nochevieja en Colonia han conmocionado al país germano, abierto un intenso debate político y social y generado la inquietud de la población, que todavía busca explicaciones para este suceso. Con independencia de las dudas que suscita o el avance de las investigaciones, el diario británico «DailyMail» se hace eco en un reportaje de la hazaña de un personaje anónimo ahora convertido en héroe: Ivan Jarcevic, el trabajador del Hotel Excelsior de 44 años que protegió a dos mujeres acosadas cuando estas pidieron ayuda.

En declaraciones recogidas por «DailyMail», Jarcevic ha recordado los hechos que presenció esa noche junto a la plaza de Colonia. Cuando las mujeres se acercaron a él, vio a dos «hombres jóvenes en la veintena, hablando árabe. Me dijeron que no me metiera, que las mujeres eran 'suyas'». Sin embargo, el portero de hotel desobedeció esa orden. «El miembro más fuerte del grupo se acercó a mí con una botella, así que le di una patada en el pecho y salió volando. Otro se acercó a mí, así que le di una bofetada», ha explicado Jarcevic. Su formación deportiva le ayudó a tomar esa determinación, dado que ganó cinco mundiales de kick-boxer, un tipo de artes marciales, en el pasado. El domingo, Jarcevic fue detenido por participar en brigadas de vigilancia. Ese día, seis inmigrantes inocentes fueron atacados, como recuerda «DailyMail».

«Les preguntaron a esos hombres árabes por qué no les dejaban en paz. ¿Qué otra cosa podía hacer? Después, las chicas entraron en el hotel para escoderse», explicó a continuación Jarcevic. La descripción que hace de esa noche en la plaza de la catedral de Colonia expresan el miedo y el pánico que sintieron las mujeres acosadas. Jarcevic también lamenta las consecuencias que estos actos tendrán sobre la sociedad alemana y su convivencia con los refugiados: «Hace cuatro meses, dieron la bienvenida a esas personas con los brazos abiertos y osos de peluche. Ahora su reputación está arruinada por culpa de esos gamberros lascivos y borrachos».

Por su parte, el Gobierno de Alemania detalló el martes sus planes para acelerar la deportación de los extranjeros que delincan, en respuesta a la serie de agresiones sexuales cometidas en Nochevieja en Colonia. Los ministros de Interior y Justicia, el conservador Thomas de Maizière y el socialdemócrata Heiko Maas, respectivamente, indicaron que los extranjeros culpables de ataques físicos, resistencia a la Policía o daños a la propiedad podrán ser deportados.