Abatido el conductor de un camiÃ³n tras matar a al menos tres personas y herir a una decena en JerusalÃ©n

Al menos tres personas han muerto según Reuters y una decena de personas (que podrían ser militares), han resultado heridas este domingo al ser arrolladas por un camión en Jerusalén Este, en lo que la Policía israelí, que ha abatido al conductor, ha descrito como un ataque terrorista.

El atropello ha tenido lugar esta mañana en el barrio de Talpiot y los heridos han sido trasladados al hospital de la Estrella de David Roja, según las primeras informaciones recogidas por el diario 'Yedioth Aharonoth'. La Policía ha acordonado el lugar del incidente.

